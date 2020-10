Sarà un inizio di settimana con una momentanea tregua dal maltempo quello che attende gli italiani secondo le Previsioni meteo del 5 ottobre. Dopo l’ondata di temporali e nubifragi che hanno colpito il nord del Paese e che continueranno a farlo fino a tutta domenica, infatti, lunedì si assisterà a una generale schiarita che coinvolgerà anche le regioni settentrionali anche se non mancheranno annuvolamenti e piogge a livello locale, in particolare sempre al centro nord. Gli ultimi temporali insisteranno sul Nord Est, piovaschi sparsi anche su Liguria di Levante, alta Toscana e zone interne del Centro.

Secondo le previsioni meteo di domani lunedì 5 ottobre, avremo una situazione in cui il sole si alternerà alle nuvole più volte durante il giorno specie al Nord-Ovest e in Emilia Romagna. Ci saranno ancora piogge diffuse sulle Alpi in estensione alle vicine pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Piogge a livello locale anche su Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Sardegna, Lazio e nord della Campania.

Le revisioni meteo di lunedì 5 ottobre indicano in generale però le piogge non saranno intense come quelle dei giorni scorsi ma caratterizzate da fenomeni localizzati e di breve durata. Possibili nevicate invece sulle Alpi a quota intorno ai 1700-2000 metri. Più soleggiato nel resto del sud dove il tempo sarà moderatamente variabile ma insisterà il caldo anomalo di questi giorni anche se con minore intensità. Il clima sarà ancora relativamente fresco al Centro-Nord e in Sardegna con temperature in lieve calo anche al Sud e in Sicilia ma ancora diffusamente oltre le medie