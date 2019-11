Dopo una brevissima tregua dal maltempo, martedì 5 novembre l'Italia dovrà fare di nuovo i conti con pioggia, nubifragi e temporali diffusi su molte regioni d’Italia. Secondo le previsioni meteo per domani, infatti, nelle prossime ore una nuova perturbazione di origine atlantica si affaccerà sulla Penisola da nord portando un nuovo carico di nubi e vento freddo che daranno vita anche a fenomeni temporaleschi intensi che persisteranno per tutta la settimana, almeno fino a giovedì. Ad essere interessate saranno prima le regioni centro settentrionali ma poi nel corso della settimana anche quelle all'estremo sud. La perturbazione si allontanerà giovedì ma solo pere fare spazio a un nuovo fronte perturbato con temporali, vento e neve che farà sentire i suoi effetti anche nel fine settimana. Come conseguenza avremo nel corso della settimana un calo graduale delle temperature che interesserà prima il nord e poi il resto del Paese.

Previsioni meteo martedì 5 novembre

Secondo le previsioni meteo, per la giornata di martedì avremo dunque un nuovo peggioramento con maltempo diffuso su tutto il centro nord e temporali e nubifragi intensi soprattutto sulle regioni di Nord-Est, quelle tirreniche centro-settentrionale e la Sardegna. Le precipitazioni più intense sono previste in particolare su Toscana, Umbria, Lazio e fino alla Campania, ma piogge e forti temporali interesseranno anche altre regioni del nord e del centro. Prevalenza di tempo soleggiato invece all’estremo Sud, sul versante adriatico, dalle Marche fino alla Puglia, e sulla Sicilia. Dal pomeriggio ci sarà invece un graduale miglioramento al Nord-Ovest. La neve cadrà sulle zone alpine oltre 1600-2000 metri.

Previsioni meteo domani: allerta arancione in Lazio, Campania e Molise

Sulla base delle previsioni meteo disponibili, per martedì il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico per tre regioni: sul Lazio meridionale e appenninico, su buona parte della Campania e del Molise. Allerta gialla per alcuni settori di altre dodici regioni. In dettaglio si tratta del settore sud-orientale del Friuli Venezia Giulia, sul settore nord-orientale della Lombardia, sul Levante in Liguria, sul versante meridionale dell’Emilia-Romagna e su quello occidentale delle Marche, su Toscana e Umbria, sul resto del Lazio e della Campania, sull’area occidentale dell’Abruzzo, sul versante costiero del Molise e sul settore sud-occidentale della Basilicata.

Previsioni meteo per mercoledì 6 novembre

Per la giornata di mercoledì 6 novembre le previsioni meteo indicano un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con il maltempo che si estenderà anche al resto del Sud dove si abbatteranno con forte intensità piogge e temporali. Il maltempo però persisterà anche nel resto del Paese ad eccezione dell'estremo Nord-ovest e di parte dell'area adriatica. Le temperature saranno quasi ovunque in leggera diminuzione e quota neve scenderà a 1600-1800 metri.