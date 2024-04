Anticiclone in ritirata, dove tornano pioggia e temporali: le previsioni della settimana

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Prosegue la diffusa fase di tempo stabile anche all'inizio di questa settimana, ma potrebbe verificarsi una svolta nei prossimi giorni. Oggi, lunedì 8 aprile, avremo ancora sole e temperature oltre la media, grazie alla presenza dell'anticiclone nordafricano, con valori sopra i 25 gradi da Nord a Sud.

Sarà estremamente elevato anche lo zero termico sulle Alpi, che si mantiene intorno alla quota dei 4mila metri, aggravando il pericolo valanghe. Si conferma invece l'arrivo di una perturbazione atlantica che passerà sull’Italia portando precipitazioni, temporali e l’afflusso di aria fresca che riporterà i valori più in linea con la media stagionale.

Meteo, inizio settimana: le previsioni per lunedì 8, martedì 10 e mercoledì 11 aprile

Oggi, lunedì 8 aprile, il tempo sarà soleggiato ovunque, anche se con un cielo velato e un po’ più dense al Nord, in Sardegna e su parte del Centro. Le temperature non subiranno grandi variazioni variazioni rispetto ai giorni scorsi: prosegue infatti il caldo anomalo, con picchi fino ai 30 gradi al Centro e in Sardegna.

Martedì 9 aprile, invece, sin dal mattino assisteremo a nuvolosità in addensamento al Nord-Ovest, con aumento dell’instabilità. Si presenteranno piogge, rovesci e locali temporali, più probabili nella seconda parte della giornata.

Nelle Alpi quota neve inizialmente elevata, scenderà bruscamente in serata, anche sotto i 1.500 metri in Valle d’Aosta. Nel resto del Paese invece il cielo sarà velato, con nuvolosità più estesa al Nord-Est, sulla Toscana e sulla Sardegna. Le massime in calo al Nord-Ovest, senza grandi variazioni altrove e con valori ancora elevati.

Nella giornata di mercoledì 10 aprile il cielo sarà nuvoloso in tutto il Nord con piogge sparse, localmente anche moderate, mentre precipitazioni isolate potranno interessare anche le regioni tirreniche della penisola e la Sardegna. Sulle Alpi torneranno le nevicate, al di sopra dei 1.500-1.600 metri. Ancora tempo stabile nel resto del Paese, con il passaggio di nuvole senza piogge.

Nella seconda parte della settimana arriva l'anticiclone delle Azzorre

Secondo quanto risulta dalle attuali tendenze meteo, nella seconda parte della settimana, a partire da giovedì 11 e fino a domenica 14 aprile, dovremmo assistere al ritorno dell’alta pressione.

Sarà però l'anticiclone delle Azzorre a riportare su tutta l'Italia condizioni meteo stabili e aria mite, ma senza il caldo eccezionale dei giorni scorsi. Le temperature saranno comunque superiori alla media di questa stagione e tipiche della primavera, con massime comprese tra i 20 e i 25 gradi.