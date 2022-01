Previsioni meteo 31 gennaio: tornano freddo, pioggia e neve sull’Italia A farla da padrone oggi in particolare sarà il vento con raffiche fino a 100 km orari ma l’Italia farà di nuovo i conti con freddo, pioggia e anche neve.

A cura di Antonio Palma

Torna il maltempo oggi sull'Italia, secondo le previsioni di lunedì 31 gennaio. A causa dell'arrivo di un vortice di bassa prensione dal nord Europa, infatti, dalla giornata di oggi l'Italia farà di nuovo i conti con freddo, pioggia e anche neve, fino a quota collinare su alcuni settori. A farla da padrone oggi in particolare sarà il vento con raffiche fino a 100 km orari con conseguenza mari molto agitati e rischio di mareggiate lungo le coste più esposte. La perturbazione in arrivo in pratica relegherà l'alta pressioni sul nord ovest e sarà responsabile di un deciso cambiamento del tempo. I venti molto freddi infatti daranno origine ad un vortice ciclonico sul medio e alto Tirreno con conseguente peggioramento delle condizioni meteo al Centro-Sud.

Lunedì allerta meteo per venti forti

Nel dettaglio, le previsioni meteo di lunedì 31 gennaio indicano bel tempo all’estremo Nord-Ovest ma nuvole in aumento sul resto d’Italia con piogge sparse sui versanti tirrenici del centro sud e, in serata, anche su quelli adriatici. I venti si intensificheranno sempre di più nel corso del giorno e a fine giornata avremo anche neve sull’Appennino Centrale intorno ai mille metri. Sulle zone alpine quota neve ancora più basse. Per la giornata di oggi la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte da nord a sud e mareggiate lungo le coste.

Al nord neve sulle Alpi

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, oggi lunedì 31 gennaio, al Nord avremo nevicate dal tardo mattino sulle aree alpine con quota neve in discesa fino a 700-800 metri. Solita nebbia mattutina sulla valpadana ma scarsa nuvolosità sulle altre aree settentrionali a parte su Liguria ed Emilia Romagna con locali deboli piogge sul levante ligure. Migliora ovunque dal pomeriggio con fenomeni in attenuazione.

Al Cento vento forte su Sardegna e neve in collina sull'Abruzzo

Al Centro nuvolosità diffusa al mattino con lievi piogge sulle regioni tirreniche, in estensione poi nel corso del giorno anche alle altre regioni. Vento molto intenso sulla Sardegna che però spazzerà via le nuvole dal pomeriggio con deciso miglioramento che riguarderà anche Toscana e Lazio settentrionale. Fenomeni di rovescio più diffusi altrove con nevicate sull'Abruzzo fino ai 600 metri.

Al sud nuvole , piogge e neve

Al sud estesa nuvolosità su gran parte delle regioni con deboli precipitazioni su Molise occidentale e regioni tirreniche peninsulari al mattino, in estensione pomeridiana alla puglia salentina. Dalla sera peggiora ulteriormente con intensificazione dei fenomeni ed estensione a tutte le aree peninsulari e Sicilia tirrenica. Nevicate sugli Appennini, anche a quote superiori ai 500-600 metri sul Molise