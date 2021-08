Previsioni meteo 3 agosto, Italia divisa tra temporali e grandinate al Nord e sole al Sud Le previsioni meteo di domani, martedì 3 agosto, indicano che un nuovo impulso instabile raggiungerà le regioni settentrionali: possibili temporali e anche grandinate sulle zone di pianura. Possibili piogge anche sulle regioni centrali tirreniche. Al Sud invece continuerà a dominare incontrastato l’anticiclone africano con caldo e sole.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo di domani, martedì 3 agosto, confermano che la settimana appena iniziata sarà caratterizzata da un'Italia spaccata in due, tra caldo africano e tanti temporali improvvisi. Sole e caldo sono protagonisti al Sud e parte del Centro, nelle regioni settentrionali invece resistono le piogge.

Previsioni meteo domani, martedì 3 agosto

Le previsioni meteo di domani martedì 3 agosto indicano che l'ingerenza temporalesca tornerà a prendere energia su gran parte del Nord. Un nuovo impulso instabile raggiunge le regioni settentrionali, dove l'instabilità diventerà via via più presente con il passare delle ore. Non si escludono grandinate sulle zone di pianura. Al Sud invece continuerà a dominare incontrastato l'anticiclone africano.

Previsioni meteo 3 agosto, temporali al Nord

Secondo le previsioni meteo di domani al Nord sin dalle prime ore del giorno il tempo risulterà instabile sui rilievi del Piemonte e della Lombardia, con temporali anche intensi. Nel pomeriggio i temporali potranno estendersi fino alle zone di pianura di Piemonte, Lombardia e Veneto. Tempo decisamente stabile e soleggiato su Toscana, Umbria, Marche; più nubi e qualche isolato piovasco sulle zone montuose del Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud prosegue la fase di tempo stabile e piuttosto soleggiato su tutte le regioni peninsulari e sulla Sicilia.

Previsioni meteo mercoledì

La giornata peggiore per quanto riguarda il maltempo al Nord sarà quella di mercoledì quando una nuova raffica di temporali colpirà un po' tutte le regioni di Nord-ovest dove su Alpi, Prealpi e alte pianure sono attesi forti nubifragi e grandinate. Al Nord-est invece le precipitazioni, anche qui comunque temporalesche, si andranno a concentrare essenzialmente sui rilievi.