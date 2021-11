Previsioni meteo 29 novembre, maltempo al Centro-Sud con temporali e vento forte Continua il maltempo, specie al Centro-Sud secondo le previsioni meteo di oggi. Allerta arancione su Campania tirrenica e buona parte di Calabria occidentale.

La nuova settimana si apre ancora col maltempo che provocherà grandinate, nubifragi e nevicate fino a quote molto basse. Un vortice ricolmo d'aria fredda in discesa dal Polo Nord farà il suo ingresso nel cuore dell'Europa centrale per poi dirigersi verso le nostre aree del basso Tirreno e dello Ionio dando origine a una fase di intenso maltempo. Possibili già oggi nubifragi.

Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia le regioni maggiormente a rischio. Il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato al Nord, attesi invece rovesci e temporali al Centro mentre al Sud insisterà il maltempo con rovesci e temporali anche intensi sulle Tirreniche e vento forte.

Allerta meteo per maltempo della Protezione civile

Il dipartimento di Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per maltempo per la giornata di oggi, lunedì 29 novembre. È allerta arancione in Calabria e Campania. Allerta gialla in Sicilia, sulla Sardegna centro-occidentale, in Basilicata, sui restanti settori di Campania e Calabria, su tutto il territorio di Lazio, Molise ed Umbria e in Abruzzo.

Al Nord stabile e soleggiato quasi ovunque

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare, al Nord oggi avremo bel tempo prevalente, ma addensamenti compatti sulla Romagna meridionale, con rovesci o temporali sparsi. Temperature minime e massime in diminuzione su tutto il Paese.

Molte nubi e possibili temporali al Centro

Molte nubi su tutto il Centro-Italia, con rovesci o temporali diffusi e locali nevicate a ridosso dei rilievi oltre i 600 metri.

Al Sud maltempo con temporali

Al Sud cielo molto nuvoloso e coperto, con rovesci e temporali diffusi. Dalla sera intensificazione dei fenomeni sulle coste di Molise e Puglia garganica.