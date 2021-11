Allerta meteo domani lunedì 29 novembre per maltempo: l’elenco delle regioni a rischio Allerta meteo per lunedì 29 novembre, la Protezione Civile ha valutato una allerta arancione in Calabria e Campania e allerta gialla in nove regioni del Centro-Sud.

A cura di Antonio Palma

Continua il maltempo sull’Italia ed è ancora allerta meteo per lunedì 29 novembre su alcune regioni del Pese. In base alle previsioni meteo disponibili ai fenomeni in atto, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende i precedenti, valutando una allerta arancione su due regioni, Calabria e Campania, e allerta gialla in nove regioni del Centro-Sud. Come conseguenza scuole chiuse lunedì 29 novembre in alcuni comuni interessati dal maltempo.

Allerta arancione su Calabria e Campania e gialla in 9 regioni

Tutta colpa di una perturbazione in transito sul nostro Paese che trascina con sé aria fredda di origine artica responsabile di un crollo termico ma anche di venti forti che hanno portato una lunga fase di maltempo in cui in effetti si sono visti oggi e che proseguirà in parte anche per la giornata di domani. Domani lunedì 29 novembre il maltempo insisterà in particolare al centro sud e soprattutto sui settori tirrenici centro meridionali. L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti occidentali sulla Sardegna, in rapida estensione anche a Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono, inoltre, precipitazioni nevose mediamente al di sopra dei 700-900 metri su Sardegna, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo e Molise, in temporaneo abbassamento fino a 600 metri, specialmente nella prima parte della giornata di domani, con apporti al suolo da deboli a moderati. Persisteranno le precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori tirrenici. Si segnalano, infine, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Allerta meteo per temporali, rischio idraulico e idrogeologico

Una situazione che, dopo la giornata di maltempo di oggi, ha spinto la Protezione Civile nazionale, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ad estendere l’allerta meteo decretando un allarme arancione di moderata criticità per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico per la Calabria tirrenica e allerta arancione solo per rischio idrogeologico sulla Campania. È allerta gialla, invece, su parte di Calabria, Basilicata, Sardegna e Sicilia per rischio idraulico; su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia e Umbria per rischio temporali; e su alcune zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria per rischio idrogeologico.

Dove restano chiuse le scuole domani

A causa dell'allerta meteo arancione prevista fino alle ore 18, lunedì 29 novembre scuole chiuse in diversi comuni della Campania. Su disposizione dei rispettivi sindaci, che hanno emesso le relative ordinanze, gli istituti scolastici resteranno chiusi a Ercolano, Volla, Ischia, Barano d’ Ischia, Casamicciola Terme e Forio in provincia di Napoli, Angri e Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. A Napoli invece saranno chiusi i parchi e i giardini pubblici, ma resteranno aperte le scuole. Si tratta di un elenco in aggiornamento visto che non è escluso che nelle prossime ore altri comuni possano decidere la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sui loro territori.

Tutte le allerte meteo per lunedì 29 novembre

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere