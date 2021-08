Previsioni meteo 29 agosto, torna il caldo intenso sull’Italia ma non per tutti Secondo le previsioni meteo del 29 agosto, dopo un weekend di tempo incerto, la prossima settimana l’Italia farà i conti con una nuova ripresa dell’anticiclone africano che regalerà un nuovo colpo di coda estivo con tempo soleggiato e persino caldo intenso su alcuni regioni, in particolare all’estremo sud.

A cura di Antonio Palma

Dopo un weekend all'insegna di temporali e tempo incerto, secondo le previsioni meteo del 29 agosto, l'Italia farà i conti con una nuova ripresa dell'anticiclone africano che, a partire dalla prossima settimana, regalerà un nuovo colpo di coda estivo con tempo soleggiato e persino caldo intenso su alcuni regioni, in particolare al sud. I primi segni si avvertiranno già sul finire della giornata di domenica quando il maltempo si attenuerà lasciando spazio a maggiori schiarite. Sarà da lunedì però che il contesto meteorologico virerà verso condizioni di maggiore stabilità, con temperature di nuovo in crescita che a metà settimana potrebbero addirittura raggiungere i picchi di caldo visti di metà agosto sull'estremo sud.

Le previsioni meteo per domenica 29 agosto

Nel dettaglio, le previsioni meteo di domenica 29 agosto, indicano cielo generalmente sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord e in Sardegna mentre al sud il tempo sarà caratterizzato da una maggiore nuvolosità e qualche rischio di pioggia e rovesci su Calabria e Puglia meridionale con conseguente abbassamento delle temperature. Lo scontro tra la massa di aria fredda sospinta dal vortice ciclonico che si è stabilizzato sul nord Europa e l'anticiclone africano che spinge da sud , però, daranno vita da lunedì a condizioni meteo molto variabili.

Previsioni meteo settimanali: lunedì torna il sole

La settimana infatti sarà caratterizzata da veloci cambiamenti di fronte: fino a mercoledì avremo maggiori possibilità di piogge sul nord est e sul centro, in particolare su Marche, Toscana, Umbria ed Abruzzo, poi il tempo migliorerà ovunque. Al sud invece l'anticiclone la farà ancora da padrone regalando tempo decisamente più soleggiato per quasi l'intera settimana e con temperature di nuovo in crescita e persino caldo intenso, soprattutto sulla Sicilia,