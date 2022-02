Previsioni meteo 28 febbraio, aria gelida e nevicate fino a bassa quota al Sud Le previsioni meteo di oggi lunedì 28 febbraio, indicano dunque un avvio di settimana all’insegna ancora del maltempo al Sud e sul medio Adriatico.

A cura di Antonio Palma

Gelidi venti di origine artica e neve fino a bassa quota su diversi settori del centro sud, è quanto indicano le previsioni meteo di oggi, 28 febbraio, sull'Italia. Con lo spostarsi dell'alta pressione sempre più verso ovest, infatti, sulla Penisola verranno richiamate masse d'aria molto fredda di origine russa che porteranno su alcune regioni un clima decisamente invernale con temperature al di sotto delle medie stagionali. Il contemporaneo persistere degli effetti della perturbazione che nelle scorse ore ha causato diffuso maltempo in gran parte del Centro-Sud, inoltre, sarà responsabile di piogge diffuse e nevicate fino a quote collinari al Sud e sulle regioni centrali adriatiche.

Previsioni meteo 28 febbraio, allerta meteo in Abruzzo

Nel dettaglio, le previsioni meteo di oggi lunedì 28 febbraio, indicano dunque un avvio di settimana all'insegna ancora del maltempo al Sud e sul medio Adriatico dove avremo piogge sparse e nevicata sui rilievi. n base ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha quindi valutato per oggi condizioni meteorologiche avverse e una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo. Prevalenza di bel tempo e sole invece nel resto d’Italia, in particolare al nord

Al Nord sole al mattino ma con nubi in aumento

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, oggi lunedì 28 febbraio al nord avremo condizioni di bel tempo ma con spesse velature in arrivo dal pomeriggio su Triveneto e Romagna. A fine giornata nubi in intensificazione su aree alpine e prealpine di Piemonte, Lombardia, Trentino-alto adige e Veneto settentrionale con deboli fenomeni di pioggia sulle aree dolomitiche.

Al centro piogge neve sui settori adriatici

Al Cento avremo regini spaccate in due con nubi sparse sui settori adriatiche centrali con deboli precipitazioni, anche nevose oltre i 400-500 metri, specie sull'Abruzzo, mentre il cielo sarà in prevalenza sereno sulle altre regioni e la Sardegna.

Al sud molte nubi e pioggia

Al sud invece abbiamo fin dal mattino molte nubi ovunque con deboli precipitazioni a carattere sparso su diversi settori, in particolare su Gargano pugliese e coste molisane dove localmente i rovesci saranno più consistenti. Anche qui avremo nevicate a quote superiori ai 500 metri.