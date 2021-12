Previsioni meteo 28 dicembre, ancora instabilità al sud, ma da domani tornerà a splendere il sole Dopo giornate caratterizzate dal maltempo le piogge si accingeranno a lasciare il nostro Paese, non pima però di aver dato un “colpo di coda” nelle regioni meridionali.

Dopo giornate caratterizzate dal maltempo le piogge si accingeranno a lasciare il nostro Paese, non pima però di aver dato un "colpo di coda" nelle regioni meridionali. Nei prossimi giorni le condizioni meteo vedranno l’alta pressione estendere gradualmente la sua influenza su tutta l’Italia, dove quindi gli ultimi giorni del 2021 saranno caratterizzati da assenza di precipitazioni o nevicate, mentre ci saranno un po’ di nebbie e, soprattutto, temperature in graduale aumento, sensibilmente al di sopra della media del periodo. Negli ultimi giorni di quest'anno mancherà quindi il freddo, le temperature saranno quasi primaverili e in alcune zone saranno possibili valori anche di 10 – 15 gradi oltre le medie stagionali. La tendenza per i primi giorni del 2022 indica l’insistenza dell’alta pressione e, di conseguenza, condizioni meteo ancora stabili e insolitamente miti. Ma vediamo il tempo previsto per oggi, martedì 28 dicembre.

Nord, piogge in Val D'Aosta e Piemonte

Come spiega l'Aeronautica Militare per oggi previste nubi compatte sulle aree alpine occidentali con precipitazioni su Valle d'Aosta ed aree confinali piemontesi, nevose oltre i 1100-1200 metri. Annuvolamenti bassi e stratiformi estesi sul resto del settentrione salvo parziali aperture sulle aree prealpine.

Nel corso del pomeriggio temporanei deboli fenomeni anche sul triveneto.

Centro, coperto sulle regioni tirreniche

Qualche piovasco durante le prime ore della giornata su Lazio ed Abruzzo; seguiranno parziali schiarite ad eccezione di Toscana ed Umbria, dove la nuvolosità sarà più persistente. A fine giornata nuovo impulso nuvoloso a partire dalla Sardegna in successiva estensione al restante centro con qualche rovescio atteso sulle aree appenniniche toscane.

Sud, precipitazioni su Campania, Basilicata e Calabria

Condizioni di tempo instabile su gran parte delle regioni meridionali con precipitazioni diffuse in mattinata, localmente intense sul settore tirrenico tra bassa Campania, Basilicata e Calabria settentrionale.