Previsioni meteo 27 gennaio, nuova perturbazione in arrivo ma poche piogge sull’Italia Le previsioni meteo di giovedì 27 gennaio indicano una aumento di nuvolosità nel corso del giorno, a partire dalle regioni occidentali, ma con tempo ancora asciutto.

A cura di Antonio Palma

Una nuova perturbazione è in arrivo sull'Italia portando con sé maggiore nuvolosità ma le piogge continueranno a essere molto scarse secondo le previsioni meteo di giovedì 27 gennaio. Il vasto anticiclone che in questi giorni si era esteso sull'Italia, portando stabilità atmosferica, infatti sarà gradualmente ricacciato indietro da una veloce perturbazione proveniente dal Nord Europa e che, tra oggi e domani, porterà un nuovo peggioramento del tempo, in particolare al centro sud. Quella di giovedì sarà dunque una giornata interlocutoria con il sole ancora a farla da padrone in mattinata ma con nuvolosità in aumento nel corso del giorno, a partire dalle regioni occidentali, con deboli piogge al sud. La fase perturbata proseguirà poi anche domani con intensificazione del vento e delle nuvole ma con piogge ancora molto scarse. Persisterà in tutte le pianure del nord il rischio nebbia che sarà diffusa e bassa fin sulle coste e per gran parte del giorno.

Al nord nebbie fino a tarda mattinata

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, oggi giovedì 27 gennaio al nord avremo nubi basse e persistenti su Liguria, coste ed immediato entroterra del Friuli-Venezia Giulia, sole sulle restanti settori settentrionali. Le nebbie saranno però estese e persistenti su pianura padana per tutta la mattinata, in parziale sollevamento solo tra tarda mattinata e pomeriggio. Temperature minime in diminuzione sulle aree alpine, in aumento su quelle prealpine e stazionarie altrove. Massime in aumento su Piemonte centro meridionale e in calo su pianura veneta.

Nuvole in aumento sulle regioni tirreniche

Al Centro avremo cielo molto nuvoloso su Toscana ed Umbria per l'intera giornata mentre per le restanti regioni avremo alternanza di sole e nuvole in mattinata ma in successiva intensificazione nel corso del giorno su Sardegna, Marche e coste laziali. Temperature minime in aumento sulle regini tirreniche, stazionarie su restanti settori così come le massime.

Al sud deboli piogge sulla Calabria

Al sud fin dal mattino annuvolamenti compatti su Sicilia settentrionale e Calabria dove saranno possibili anche deboli piogge. Prevalenza di cielo sereno sulle altre regioni ma con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio, a partire dai versanti occidentali. Temperature minime in aumento su Sicilia e Puglia salentina, massime in aumento su Sicilia e Calabria.