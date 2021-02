in foto: Foto di repertorio

Sole e caldo sull'Italia secondo le previsioni meteo del 26 febbraio. L'area di alta pressione che da giorni sta interessando il nostro Paese, infatti, continuerà a far sentire i suoi effetti fino alla fine della settimana regalandoci un clima decisamente mite, caratterizzato da ampie schiarite e sole e soprattutto temperature molto al di sopra della media del periodo che in alcune zone del Paese raggiungeranno perfino picchi di oltre venti gradi centigradi, in particolare al sud. Anche nelle regioni settentrionali però il clima sarà decisamente primaverile e lo zero termico si posizionerà a quote molto alte, intorno ai 3400 metri.

Previsioni meteo venerdì 26 febbraio

Nel dettaglio, le previsioni meteo di venerdì 26 febbraio indicano dunque ancora una giornata in prevalenza soleggiata con temperature massime ben al di sopra della media del periodo, quasi ovunque comprese fra 15 e 20 gradi, con punte oltre i venti gradi in diverse zone del sud. Anche i venti saranno deboli e i mari calmi o poco mossi ma persisterà da nord a sud il pericolo nebbia. Nebbie e nubi basse in particolare sulla Pianura Padana orientale fino a mattinata inoltrata ma foschie mattutine sono attese in molte zone pianeggianti. Nelle grandi città questa situazione porterà a un progressivo deterioramento della qualità dell’aria.

La situazione meteo di questi giorni sarà destinata a evolversi gradualmente nel corso del prossimo weekend quando venti più freschi, in arrivo dai Balcani, rinfrescheranno l'aria a partire dal nord est e dal settore adriatico facendo scendere le temperature a livelli più consoni al periodo. Il tempo però si manterrà generalmente stabile e i cieli saranno praticamente liberi da nubi anche nel fine settimana, la pioggia infatti si farà attendere ancora per molto tempo.