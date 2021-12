Previsioni meteo 26 dicembre: a Santo Stefano nuova perturbazione, piogge intense al centro Oggi, giorno di Santo Stefano, una nuova perturbazione si abbatterà su alcune regioni del nostro paese portando piogge abbondanti soprattutto al centro.

A cura di Davide Falcioni

Ancora piogge su gran parte dell'Italia: oggi, giorno di Santo Stefano, una nuova perturbazione si abbatterà su alcune regioni del nostro paese: come ieri, 25 dicembre, le miti ed umide correnti atlantiche sospinte da una vasta area ciclonica che occupa praticamente gran parte dell'Oceano Atlantico settentrionale porteranno precipitazioni a tratti abbondanti sulla bassa Val Padana, sulla Liguria e su gran parte delle regioni del Centro. Sarà su quest'ultime – in particolar modo lungo i litorali – che potranno scoppiare improvvisi temporali. Godranno invece di un Santo Stefano più asciutto sul fronte meteo le regioni del Sud (eccetto la Campania).

Allerta meteo gialla in 9 regioni

Secondo il bollettino ufficiale della Protezione civile, sono in totale nove le Regioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 26 dicembre.

Nord, precipitazioni su Liguria ed Emilia Romagna

Come spiega il servizio meteo dell'Aeronautica Militare per oggi previste estese e spesse velature sulle aree alpine e prealpine mentre sulle rimanenti zone ritroveremo della nuvolosità bassa, prevalentemente compatta, con piogge e locali rovesci su levante ligure, Emilia Romagna, pianure lombarda e veneta, oltre che lungo le aree costiere friulane; dalla serata attesa una generale attenuazione dei fenomeni.

Centro, piogge su Toscana, Marche, Umbria e Lazio

Nelle regioni centrali cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e locali temporali, localmente anche di forte intensità su Toscana, Marche, Umbria e Lazio;

dalle ore serali atteso un parziale assorbimento dei fenomeni su Sardegna, Toscana ed alto Lazio.

Sud, nuvoloso con sporadiche piogge

Nuvolosità sempre più diffusa, anche compatta su su Molise, Campania, Puglia settentrionale e Basilicata tirrenica, dove sarà associata a piogge e locali temporali, anche intensi sul settore campano; dalla serata peggiora anche sulle altre zone del meridione, con fenomeni in estensione anche alle restanti aree di Puglia e Basilicata, nonché ai settori settentrionali di Calabria e Sicilia.