Previsioni meteo 26 agosto: vortice ciclonico con temporali, il tempo peggiora anche al Sud Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 26 agosto, saranno diverse le regioni italiane ancora interessate dal maltempo. In Puglia sono attese alcune precipitazioni, verso sera peggiora con rovesci o temporali su Friuli Venezia Giulia. A partire da venerdì il vortice ciclonico scenderà ulteriormente di latitudine e causerà un nuovo impulso perturbato e freddo.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo di domani, giovedì 26 agosto, indicano che saranno diverse le regioni italiane ancora interessate dal maltempo. Un vortice ciclonico collocato sul centro Europa sta favorendo l'irruzione di venti freschi dai quadranti settentrionali che generano forti temporali e stanno anche provocando un calo delle temperature fino al Sud-Italia. Secondo le previsioni meteo i temporali continueranno a colpire molte regioni anche nei prossimi giorni, anche se è attesa una pausa nel corso della giornata di domani.

Previsioni meteo domani giovedì 26 agosto

Pressione in aumento sull’Italia secondo le previsioni meteo di domani. Al Sud, in Puglia sono attese alcune precipitazioni. In serata invece peggiora con rovesci o temporali su Friuli Venezia Giulia, attenuati verso il Veneto, soleggiato sul resto delle regioni con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Attese invece molte nubi in Sicilia e sul resto del Sud.

Previsioni meteo 26 agosto, il tempo peggiora anche al Sud

Tempo leggermente instabile su alcune regioni del Sud-Italia domani. Tante nubi in Puglia e in Basilicata nel corso della giornata di giovedì, sarà invece più sereno altrove. Nel pomeriggio non si escludono alcune precipitazioni sparse su queste regioni. Cielo molto nuvoloso o coperto in Sicilia.

Previsioni meteo venerdì

A partire da venerdì il vortice ciclonico scenderà ulteriormente di latitudine e causerà un nuovo impulso perturbato e freddo che interesserà entro il weekend un po' tutta la penisola. Anche le temperature subiranno una nuova diminuzione portandosi fino a 10 gradi sotto la media del periodo.