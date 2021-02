Le previsioni meteo di domani 24 febbraio segnalano ancora la presenza di un potente e vasto anticiclone sub-tropicale che, oltre alla Penisola, la sta facendo da padrone anche gran parte d'Europa. Non solamente il sole su gran parte del Paese con temperature che al pomeriggio potranno raggiungere i 18-20°C su gran parte delle zone interne lontane dal mare e picchi anche di 21-22°C sul versante tirrenico e sulla Pianura Padana (zero termico si posizionerà a quote insolitamente alte, intorno ai 3.400 metri, in particolare al Nord): ci sarà anche un peggioramento della qualità dell’aria e la formazione di numerose nebbie su pianure, valli e lungo le coste.

Previsioni meteo 24 febbraio: dominio dell'alta pressione e nebbia

Stando alle previsioni meteo di domani 24 febbraio ci sarà prevalenza di cielo sereno su tutta Italia. Nelle prime ore del giorno però insisteranno numerosi banchi di nebbia su Valpadana, specie centro-orientale, nonché le vallate tosco-umbre, le Marche e localmente anche i restanti versanti adriatici e ionici. Nel contempo peggiorerà in modo importante la qualità dell'aria, soprattutto in Pianura Padana e nei grandi centri urbani. Temperature massime in ulteriore aumento, specie al Nord-Est: valori quasi dappertutto da 4 a 8 gradi al di sopra delle medie stagionali, con diverse punte di 20 gradi e oltre. Moderati venti di Maestrale su basso Adriatico e Ionio.

Previsioni meteo giovedì

Sereno o poco nuvoloso in tutta Italia. Al primo mattino qualche nebbia in diradamento su Pianura Padana, coste dell’alto Adriatico, Toscana e Lazio. Temperature massime con poche variazioni, quasi dappertutto comprese fra 15 e 20 gradi, con punte di 21-22 gradi.