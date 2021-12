Previsioni meteo 24 dicembre, vigilia di Natale con maltempo e pioggia: le Regioni a rischio Che tempo farà oggi, venerdì 24 dicembre? Secondo le previsioni della vigilia di Natale, ci saranno pioggia e maltempo su gran parte delle Regioni del Centro-Nord, mentre al Sud il tempo sarà più stabile e soleggiato.

A cura di Redazione Meteo

Vigilia di Natale bagnata in Italia. Secondo le previsioni meteo di oggi, venerdì 24 dicembre, è previsto maltempo con pioggia su numerose Regioni, da Nord a Sud, a causa di una perturbazione atlantica che insisterà anche domani, nel giorno di Natale. Ci saranno nubi su gran parte del Nord e su alcuni settori del Centro, con il rischio anche di precipitazioni specie sulla Liguria e sull'alta Toscana. Locali piovaschi attesi anche tra Lazio e Campania. Vediamo cosa succederà nel dettaglio.

Nubi sparse al Nord

La giornata di oggi, venerdì 24 dicembre, sarà caratterizzata da nubi in graduale aumento con piogge e rovesci entro sera sui settori centrali, Liguria e basso Veneto, come si vede anche dal sito dell'Aeronautica Militare. Col passare delle ore alcune piogge potranno estendersi anche al basso Piemonte, alla Lombardia, all'Emilia Romagna. Temperature in lieve rialzo, massime tra 6 e 11.

Pioggia e neve al Centro, tra Toscana e Lazio

Al centro sono previste nevicate sull’Appennino tosco-emiliano, ma anche nuvolosi o molto nuvolosi sulle Regioni tirreniche, con piogge tra Toscana, su cui la Protezione civile ha lanciato avviso di allerta meteo gialla, e Lazio, mentre sarà più asciutto su quelle adriatiche e Sardegna. Le temperature saranno in rialzo, con le massime comprese tra 10 e 15 gradi centigradi.

Sole e tempo stabile al Sud

Qualche addensamento nel giorno della vigilia d Natale è previsto sulle regioni del basso Tirreno, ma in prevalenza il tempo sarà soleggiato sul resto del territorio, con pioggia lieve tra Lazio e Campania. Temperature stabili, con le massime tra 11 e 16. Tempo stabile anche domani, 25 dicembre, con precipitazioni più intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, solo Liguria di Levante e sul versante tirrenico fino alla Campania.