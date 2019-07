Previsioni meteo 23 luglio: caldo e afa in aumento, fino a 40 gradi al Centro-Nord

È iniziata una settimana di gran caldo in Italia. Le previsioni meteo di oggi 23 luglio indicano temperature e afa in continuo crescendo sulla penisola, con valori che sfioreranno i 40 gradi in alcune zone del Paese. Le regioni e le città più calde in queste ore saranno soprattutto quelle del Nord.