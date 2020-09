L’Italia dice addio all’estate, secondo le previsioni meteo di martedì 22 settembre, infatti, per la Penisola sono gli ultimi scampoli di sole e caldo, poi in pochi giorni si passerà all’autunno che si presenterà subito accompagnato da ampia nuvolosità e pioggia diffusa ma soprattutto dal ritorno del freddo che nel finire della settimana potrebbe portare persino alle prime nevicata in quota. Tutta colpa di un vortice ciclonico che dal nord Europa si spingerà fino al Mediterraneo attraverso la Francia, spingendo irrimediabilmente indietro l’area di alta pressione che sino ad oggi ci aveva regalato larghi momenti di estate fuori stagione.

Previsioni meteo 22 settembre: temporali e nubifragi

Nel dettaglio, le previsioni meteo del 22 settembre, indicano un ulteriore peggioramento delle condizioni da nord a sud dopo quello di lunedì con piogge diffuse in particolare al centro nord ma una elevata instabilità su tutta l’Italia. Piogge e temporali interesseranno fin dal mattino quasi tutti i settori settentrionali e centrali del Paese anche se i fenomeni saranno meno probabili sulle coste centrali adriatiche. Il maltempo però non risparmierà il sud e le Isole: fenomeni di rovescio potrebbero interessare a livello locale Campania, Puglia, Sicilia occidentale e nord della Sardegna. Da questo generale peggioramento saranno risparmiate per ora le altre zone del meridione.

Previsioni meteo settimana, crollo delle temperature

A caratterizzare questa nuova fase, secondo le previsioni meteo, sarà però il freddo con crollo delle temperature ovunque nel corso della settimana. Si inizierà sempre dal nord ma poi il freddo si estenderà anche al centro e poi al sud portando a temperature decisamente in ribasso. Dalle temperature estive a cui si eravamo abituati in questo settembre, i termometri inizieranno una inesorabile discesa verso valori dapprima in linea con il periodo, poi addirittura sotto la media. Condizioni che sul finire della settimana porterà anche la neve sulle Alpi.