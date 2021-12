Previsioni meteo 22 dicembre: arrivano nuvole e prime piogge sull’Italia Nuvole e prime piogge, seppur deboli, sull’Italia, secondo le previsioni meteo di oggi mercoledì 22 dicembre. Non mancheranno deboli nevicate sull’Appennino.

A cura di Antonio Palma

Arrivano il maltempo, le nuvole e le prime piogge, seppur deboli, sull'Italia. Secondo le previsioni meteo di oggi mercoledì 22 dicembre, infatti, la tanto annunciata perturbazione di Natale che farà sentire i suoi effetti per tutto il prossimo fine settimana, fa il suo ingresso sulla Penisola proprio oggi portando un progressivo peggioramento del tempo sul nostro Paese che diventerà molto più nuvoloso. Il flusso di aria più calda e umida di origine atlantica sarà responsabile di un primo ma generale annuvolamento del cielo da nord a sud con le prime ma deboli piogge sparse che si concentreranno soprattutto sulle regioni centrali. Come conseguenza avremo temperature minime in calo e massime stazionarie. Nel dettaglio, nella giornata di oggi avremo così tempo in prevalenza bello sulle Alpi e nuvole estese nel resto d’Italia, anche se non mancherà qualche sprazzo di sole. Non mancheranno deboli nevicate sull’Appennino Umbro-Marchigiano ma oltre i mille metri di quota.

Al Nord nebbia e foschie dense

Come spiega il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, al Nord oggi avremo nubi basse e stratificate in pianura padana, con formazioni di foschie dense o locali banchi di nebbia. Cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del settentrione. Le temperature minime sono in diminuzione su alpi e prealpi, le massime invece son stazionarie.

Al Centro deboli piogge

Al centro invece avremo nuvolosità ancora più estesa con cielo da parzialmente a molto nuvoloso su tutti settori, compresa la Sardegna. Qui potranno verificarsi nel corso del giorno deboli piogge o rovesci sparsi. Le piogge bagneranno in particolare Marche, Umbria e Toscana. I fenomeni saranno comunque in attenuazione dalla serata. Temperature minime in calo su tette le zone costiere adriatiche, massime in aumento in Sardegna.

Al sud piogge in Calabria

Al sud cielo in generale molto nuvoloso e in particolare sulle regioni ioniche e sulla Sicilia dove non mancheranno deboli piogge o rovesci sparsi. La regione più interessata sarà la Calabria anche se in generale si tratterà di fenomeni di debole intensità. Minime in calo sulle zone adriatiche, massime in lieve aumento sulle regioni tirreniche.