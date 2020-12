Le previsioni meteo di martedì 22 dicembre, settimana che ci porterà al Natale, ci dicono che una timida rimonta dell’alta pressione porterà a una maggiore stabilità atmosferica su tutto il Paese, anche se non mancheranno nebbie a tratti fitte sulla Val Padana e nubi sparse sul resto della penisola, in particolare al Nord. Possibile qualche pioggia sulle aree più settentrionali della Toscana. Al Centro-Sud contesto climatico ancora mite per la stagione.

Previsioni meteo martedì 22 dicembre

Previsioni meteo 22 dicembre, l’alta pressione di Natale protegge l’Italia

Secondo le previsioni meteo di domani 22 dicembre al Nord avremo generali condizioni di cielo spesso coperto con nebbie che diventeranno più diffuse verso sera. Locali piovaschi possibili sul Friuli Venezia Giulia. Al Centro il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni, anche coperto sulla Toscana dove ci saranno alcuni piovaschi sui settori centrali e settentrionali. Al Sud ancora generali condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato, il cielo si presenterà poco nuvoloso o spesso coperto sugli Appennini.

Previsioni meteo mercoledì

Le previsioni meteo indicano che anche la giornata di mercoledì sarà contrassegnata dalla presenza dell'alta pressione, ma che inizierà a dare i primi segnali di cedimento a partire dai comparti occidentali dove le nubi si faranno via via più dense portando primi piovaschi tra Liguria e l'area tirrenica del Centro. Sarà il preludio a un nuovo peggioramento atteso a cavallo dei giorni di Natale quando lo scenario meteorologico sembra destinato ad orientarsi verso caratteristiche più invernali.