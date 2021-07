Previsioni meteo 21 luglio, addio temporali, torna il caldo africano sull’Italia Le previsioni meteo per domani, mercoledì 21 luglio, indicano un clima sempre più caldo con temperature e afa in crescita in molte regioni. Con l’allontanamento della perturbazione che ha colpito il nord Europa, infatti, la pressione tornerà a salire in tutto il Paese, favorendo un generale miglioramento del tempo.

A cura di Antonio Palma

Con il ritorno del caldo africano l’Italia dice addio ai temporali diffusi. Secondo le previsioni meteo del 21 luglio, infatti, la seconda parte di questa settimana sarà caratterizzata da una decisa riscossa dell'alta pressione sub-tropicale che man mano farà risentire i suoi effetti sulla Penisola regalandoci giornate ampiamente soleggiate e riportando in su le temperature a livelli decisamente estivi. Con l’allontanamento della perturbazione che ha colpito il nord Europa, purtroppo facendo danni incalcolabili e anche morti, infatti, la pressione tornerà a salire in tutto il Paese, favorendo un generale miglioramento del tempo. Persisteranno in alcune zone i soliti temporali estivi, soprattutto nel pomeriggio, ma in un contesto decisamente più soleggiato e asciutto.

Previsioni meteo mercoledì 21 luglio: temporali pomeridiani per caldo

Nel dettaglio, le previsioni meteo per domani, mercoledì 21 luglio, indicano un clima sempre più caldo con temperature e afa in crescita in molte regioni. Al mattino maggiore avremo nuvolosità al nord, in particolare su Alpi e Appennino settentrionale, con probabili isolati rovesci nel primo pomeriggio negli stessi settori e con possibile estensione delle nuvole verso le pianure limitrofe. Il tempo sarà invece ampiamente soleggiato altrove con caldo in aumento ovunque.

Previsioni meteo 21 luglio: temperature in crescita e afa

Il tempo si manterrà stabile anche per il resto della settimana e per buona parte del prossimo weekend con temperature elevate in molte regioni. Nei prossimi giorni infatti il caldo tornerà a farsi sentire praticamente in tutto il Paese anche se non sono attese temperature record come quelle viste nel mese scorso. I valori maggiori si risconteranno al Centro-Nord e sulla Sardegna, dove il caldo risulterà molto fastidioso soprattutto per l'aumento del fenomeno dell'afa.