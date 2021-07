Previsioni meteo 20 luglio: ultimi temporali al Sud, poi torna il bel tempo Ultimi temporali e grandinate al Centro-Sud, poi le previsioni meteo di domani martedì 20 luglio indicano che il tempo migliora prima al Nord e poi nel resto d’Italia con clima via via più caldo. Nel corso della settimana il sole sarà prevalente, temperature in aumento e temporali pomeridiani sulle Alpi.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo di domani, martedì 20 luglio, indicano che l'anticiclone africano tornerà rapidamente a invadere il nostro Paese. L’estate ha subito una battuta d’arresto per effetto di un vortice ciclonico che nelle ultime ore ha spostato il suo centro motore verso le regioni meridionali, ma ci sono buone notizie per gli amanti del caldo: un ritorno dell'alta pressione africana rimetterà la stagione estiva sui giusti binari. Nella giornata di domani l'anticiclone africano riuscirà gradualmente a conquistare il Sud-Italia nonostante residui disturbi pomeridiani sui rilievi calabresi e sul comparto ionico della Basilicata.

Previsioni meteo domani, martedì 20 luglio

Le previsioni meteo per la giornata di domani, martedì 20 luglio, in Italia: al Nord attesi ampi spazi soleggiati salvo temporanei annuvolamenti diurni con associati occasionali deboli piovaschi a ridosso dell'arco alpino. Al Centro e in Sardegna condizioni di tempo stabile ma con temporanei locali sviluppi convettivi durante il pomeriggio a ridosso dei rilievi che saranno associati a qualche debole acquazzone sul basso Lazio. Al Sud tempo a tratti instabile: la giornata trascorrerà con qualche temporale mattutino sulla Calabria interna, poi nel pomeriggio altri temporali sulla regione e isolati sulla Basilicata.

Previsioni meteo 20 luglio, temperature in aumento

Per quanto riguarda le temperature, secondo le previsioni meteo di domani le minime sono in calo al Nord, in aumento sulle regioni centrali adriatiche, Sardegna, alta Campania e Sicilia; stazionarie sul resto del Paese. Massime in diminuzione su Piemonte, Lombardia e Triveneto.

Previsioni meteo mercoledì

Da mercoledì il tempo migliora ancora: le previsioni meteo indicano che l'anticiclone africano estenderà la sua influenza a tutta l'Italia nonostante l'aumento del calore atteso nelle ore pomeridiane si trasformerà in energia per lo sviluppo di improvvisi e locali rovesci sui comparti alpini. Sul resto del Paese prevarrà il bel tempo e le temperature cominceranno ad aumentare. L’alta pressione africana, salvo sorprese, ci terrà compagnia fino al weekend.