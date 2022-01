Previsioni meteo 19 gennaio, prime piogge prima dell’arrivo del freddo Le previsioni meteo di mercoledì 19 gennaio indicano un’altra giornata di cielo generalmente sereno e asciutto ma già dalla serata avremo le prime piogge.

A cura di Antonio Palma

Saranno le ultime ore di dominio dell'anticiclone prima dell'arrivo del freddo quelle che vivremo oggi in Italia. Le previsioni meteo di mercoledì 19 gennaio, infatti, indicano un’altra giornata di protagonismo dell’alta pressione che regalerà cielo generalmente sereno e asciutto su tutto lo Stivale, da nord a sud, ma anche temperature decisamente miti per il periodo. Una situazione a cui siamo abituati ormai da diversi giorni, così come siamo abituati alla nebbia diffusa, che caratterizzerà anche le prime ore di oggi, ma che è destinata a cambiare presto. In agguato sul nostro Paese infatti c'è una svolta invernale del tempo con una fase di freddo e maltempo che a partire da giovedì riporterà i termometri a valori molti più bassi e sarà caratterizzata da piogge e nevicate, anche a quote collinari in alcune regioni. Già dal pomeriggio di oggi vedremo i primi cambiamenti con la nuvolosità che si intensificherà sempre di più e in serata avremo anche le prime piogge.

Al nord prime piogge su Liguria

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, oggi 19 gennaio al nord avremo al mattino nebbia su pianura padana alternata a strati bassi di nuvole, alternanza tra sole e nuvole lungo le coste dell’Alto Adriatico e bel tempo altrove. Dal pomeriggio, però, le nubi saranno in aumento sui settori occidentali in successiva estensione al resto del nord con prime deboli piogge su Liguria centro-orientale a partire dalla serata.

Al centro piovaschi su Toscana

Al Centro, al mattino cielo parzialmente nuvoloso su Sardegna ed aree tirreniche di Toscana e Lazio, sereno sulle restanti aree. Anche qui dal pomeriggio la medesima perturbazione farà aumentare la nuvolosità con piogge sparse dalla sera, specie su alta Toscana.

Al Sud nubi su Sicilia e Calabria

Al Sud nubi sparse su Sicilia e bassa Calabria già dal mattino e in graduale intensificazione nel corso del giorno. Sereno o poco nuvoloso sulle restanti regini meridionali con nubi in aumento su Campania settentrionale nel corso della serata ma con tempo ancora asciutto.