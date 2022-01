Previsioni meteo 17 gennaio, più nubi ma ancora caldo e nebbia sull’Italia Secondo le previsioni meteo di oggi, lunedì 17 gennaio, nuvolosità in leggero aumento e ancora tanta nebbia ma tempo generalmente asciutto e senza neve.

A cura di Antonio Palma

Il dominio dell’alta pressione rimane stabile sull’Italia regalandoci anche per oggi lunedì 17 gennaio una giornata generalmente soleggiata su gran parte del Paese anche se con nuvolosità in leggero aumento e ancora tanta nebbia. Secondo le previsioni meteo, infatti, anche questo inizio di settimana sarà all’insegna del bel tempo da nord a sud grazie all’Anticiclone che ha avvolto la Penisola preservandola dall’ingresso di aria più fredda e impedendo però anche le nevicate. Situazione sostanzialmente immutata dunque anche per oggi con scarsissime piogge e niente nevicate, nemmeno in quota.

La situazione meteo rimarrà stabile almeno fino a metà settimana con vera protagonista la nebbia che sarà diffusa non solo nelle pianure padano venete ma anche nelle vallate interne del Centro e su alcuni settori del meridione. L’alta pressione resisterà anche alla perturbazione che si avvicina dai Balcani e che sta solo sfiorando l’Italia. Secondo le previsioni meteo di lunedì 17 gennaio, infatti, come conseguenza avremo solo un aumento delle nubi al centro sud nel corso del giorno, in particolare nei settori adriatici ma con piogge completamente assenti. Anche le temperature si mantengono su valori stabili ma superiori alla norma in molte regioni con caldo decisamente fuori stagione. La situazione cambierà solo verso il fine settimana con l’arrivo di un nucleo di aria gelida di origine polare accompagnato da venti intensi.

Cielo sereno ma nebbia al nord

Nel dettaglio, Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, oggi al Nord avremo cielo generalmente sereno e soleggiato a parte qualche nuvola in veloce transito sul nord est. Sulle regioni settentrionali a farla da padrone in realtà sarà la nebbia a banchi, specie nelle pianure e lungo le coste adriatiche, in diradamento nel corso della mattinata.

Al Centro più nuvole e qualche pioggia su Abruzzo

Al Centro, invece, al mattino avremo nuvole basse lungo le coste tirreniche, nell'entroterra fra toscana ed Umbria e sul settore centro occidentale della Sardegna ma in rapido in diradamento nel corso della mattinata. Parzialmente nuvoloso invece lungo le coste adriatiche con possibilità di isolate e brevi piogge sull’Abruzzo ma in rapido miglioramento. Nebbie e foschie nelle vallate e lungo i litorali

Al sud nuvoloso con piovaschi sulle coste adriatiche

Al sud infine cielo sereno o poco nuvoloso ma con tendenza a un rapido aumento delle nubi al mattino ad iniziare dal Molise in estensione alle restanti regioni peninsulari con possibili locali piovaschi lungo le coste adriatiche. Il Tempo però migliora dal tardo pomeriggio-sera con schiarite ovunque. Sereno altrove. Nebbia e foschie dense la mattino presto nelle vallate interne e sulle pianure pugliesi ma in rapido diradamento.