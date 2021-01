Weekend all'insegna del gelo e della neve anche in pianura in Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, sabato 16 gennaio, infatti, è atteso l'arrivo di un blitz di aria fredda direttamente dalla Russia che farà abbassare le temperature in modo sensibile. Mentre le regioni settentrionali dovranno vedersela con gelate e abbondanti nevicate anche a bassa quota, al Sud non mancherà la pioggia, con qualche fiocco che potrebbe comparire sui settori più meridionali della Calabria e quelli nord-orientali della Sicilia. Ecco, nel dettaglio, cosa dovremo aspettarci.

Previsioni meteo domani, neve al Nord e pioggia al Sud

Secondo le ultime previsioni, domani sarà una giornata più tranquilla dal punto di vista metereologico, rispetto al resto del weekend, ma sarà caratterizzata da un notevole abbassamento delle temperature. Su molti tratti del Nord e del Centro sono attese estese gelate, complici le maggiori aree di sereno. Al Centro-Nord nelle prossime 24 ore il tempo risulterà discreto, salvo quale disturbo sul comparto centrale adriatico e sulla Sardegna meridionale. Da segnalare, inoltre, la possibilità di qualche nebbia in pianura al Nordovest. Al Sud, invece, torneranno piogge, rovesci e persino nevicate, che potranno toccare anche Calabria e Sicilia. Da non sottovalutare neppure i foti venti freddi che soffieranno su gran parte del Paese, in particolare sui territori del versante ionico.

Freddo e neve per tutto il weekend

Ma le condizioni meteo sono destinate a peggiorare nel corso del weekend. Per domenica 17 gennaio, infatti, sono in arrivo pioggia sulla Liguria e ancora nevicate fino in pianura sull'Emilia centro-orientale. Rovesci attesi anche su Campania, Calabria e Sicilia. Anche su queste zone ci saranno alcune nevicate, localmente a bassa quota, ad eccezione dei rilievi sardi e siciliani dove le quote saranno decisamente superiori. Ovunque le temperature si manterranno vicine allo zero.