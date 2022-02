Previsioni meteo 14 febbraio: molta pioggia sull’Italia e neve fin quasi in pianura al nord Le previsioni meteo di oggi, lunedì 14 febbraio, indicano una giornata ampiamente nuvolosa con piogge che bagneranno gran parte del Paese e neve a bassa quota al nord.

A cura di Antonio Palma

Sarà una giornata di San Valentino caratterizzata dal maltempo diffuso in tutta Italia, molta pioggia e nevicate fino a bassa quota al nord. È quanto indicano le previsioni meteo di oggi lunedì 14 febbraio. Come già previsto nei giorni scorsi, infatti, la Penisola sarà preda in queste ore di una nuova intensa perturbazione che coinvolgerà prima il centro nord e poi man mano anche il sud nel corso della prima parte della settimana prima di allontanarsi. Buone notizie per chi da tempo attendeva un po' di pioggia dopo una lunga siccità che ha coinvolto soprattutto le regioni settentrionali. Da oggi e per i giorni successivi attese dunque nevicate sulle Alpi con quota neve che in serata si abbasserà fino a quote molto basse, a livello di collina.

Nel dettaglio, le previsioni meteo di oggi lunedì 14 febbraio indicano una giornata ampiamente nuvolosa e fredda fin dal mattino con le piogge che bagneranno prima le regioni di nord ovest e poi quelle di nord est, per estendersi poi nel corso del giorno anche al centro, in particolare sui settori dell'interno e sulle coste adriatiche. Nuvolosità estesa anche al sud, in particolare dal pomeriggio, anche se le piogge saranno più limitate ai settori settentrionali.

Al nord neve fin quasi in pianura

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, oggi lunedì 14 febbraio al nord avremo cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, con precipitazioni sparse al mattino su Liguria, Emilia-romagna occidentale e settori sud e ovest del Piemonte. I fenomeni saranno in estensione dal pomeriggio, prima al resto di Piemonte e su Lombardia, e in serata anche a Trentino-alto Adige e Veneto. La neve cadrà in abbondanza su Alpi centro-occidentali e Appennino emiliano, fino a quote prossime alla pianura nelle ore serali.

Al centro nubi in aumento i isolate precipitazioni

Al centro tempo poco o parzialmente nuvoloso sulla Sardegna al mattino, in peggioramento pomeridiano e con piogge o rovesci serali sul settore centro-occidentale dell'Isola. Parzialmente nuvoloso in mattinata anche sulle coste di Marche e Abruzzo, con nubi in aumento e locali piovaschi pomeridiani possibili sui settori marchigiani. Molto nuvoloso con isolate precipitazioni sul resto del centro, più frequenti dalla sera sulla toscana settentrionale.

Al sud pioggia sulla Campania

Al sud infine cielo poco o parzialmente nuvoloso su Molise e aree joniche peninsulari con nubi in aumento pomeridiano mentre la nuvolosità sarà estesa fin dal mattino sul resto del sud con isolate precipitazioni sulla Campania.