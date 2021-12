Previsioni meteo 13 dicembre: ritorna il bel tempo al Nord, nubi al Sud. Ancora sprazzi di neve Tempo sereno ovunque in Italia per lunedì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. Il cielo sarà soleggiato ovunque tranne qualche annuvolamento su coste adriatiche e Sicilia. Temperature massime in aumento.

A cura di Redazione Meteo

Il maltempo sembra aver lasciato l'Italia dove per la giornata di oggi il tempo si presenterà sereno e soleggiato quasi ovunque: secondo le previsioni meteo degli esperti per lunedì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, è previsto cielo terso al Nord con qualche annuvolamento temporaneo sulle coste e su alcune regioni del Sud. Sprazzi di neve ci saranno sui confini dell'Alto Adige.

Neve sui confini altoatesini, sole sul resto del Nord

Nello specifico per quanto riguarda le regioni settentrionali, le previsioni per oggi lunedì 13 dicembre indicano una giornata all'insegna del bel tempo con cielo sereno su tutte le regioni, salvo qualche nevicata sui confini altoatesini e qualche annuvolamento in transito sul Triveneto che però non porterà a nessuna precipitazione. Per quanto riguarda le temperature ci sarà un un aumento specie sulle alture con i valori massimi che oscilleranno tra i 7 gradi Torino e Milano e i 12 di Genova. Persisteranno quasi ovunque le gelate notturne quando il termometro scenderà sotto lo zero.

Sulle regioni del Centro tempo sereno

Sulle regioni del Centro invece il tempo sarà caratterizzato da qualche nube sparsa in particolar modo sulle coste adriatiche, mentre sulle città interne come Roma e Firenze il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Per quanto riguarda le temperature invece queste registreranno un rialzo in particolare nelle massime che saranno comprese tra i 9 e i 14 gradi.

Al Sud cielo sereno con qualche pioggia sparsa sulla Puglia

Infine sulle regioni del Sud, il tempo sarà perlopiù asciutto e in gran parte soleggiato. Le nubi saranno presenti sugli Appennini, sulla Sicilia settentrionale, sulla Basilicata e sulla Puglia dove sono attesi possibili piovaschi verso sera. Sulla Campania tempo sereno ovunque mentre in Sicilia e a Palermo il cielo sarà nuvoloso. Temperature in locale aumento ovunque con massime comprese tra 10 e 15.