Previsioni meteo 11 gennaio, Italia nella morsa del maltempo: piogge intense e neve Ancora maltempo su quasi tutta Italia dove per la giornata di oggi, martedì 11 gennaio, è previsto tempo instabile con neve al Centro e al Sud. Tempo sereno al Nord.

A cura di Redazione Meteo

Italia ancora sotto la morsa del maltempo e del gelo. Le previsioni meteo indicano per la giornata di oggi, martedì 11 gennaio, l'arrivo di una nuova perturbazione che interesserà gran parte delle regioni del Sud con piogge sparse. Al Centro-Nord invece il cielo sarà sereno o poco nuvoloso a tratti. Se al mattino le piogge insisteranno su Puglia e Calabria, al pomeriggio i rovesci si estenderanno anche su Calabria e Sardegna.

Al Nord tempo sereno con nubi su Romagna

Nello specifico per quanto riguarda le regioni settentrionali il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque, salvo qualche annuvolamento sui rilievi alpini e su bassa Romagna. In serata il tempo tenderà a peggiorare con l'intensificarsi delle nubi sui litorali veneti e friulani e sull'Emilia-Romagna orientale. Le temperature secondo gli esperti meteo dell'Aeronautica saranno in calo nelle minime sulle zone di pianura mentre le massime in aumento su Alpi e Prealpi.

Al Centro nevicate intense su Abruzzo

Sulle regioni del Centro invece il cielo sarà sereno principalmente su Toscana e Lazio, mentre nel corso del giornata ci sarà qualche pioggia su Abruzzo con nevicate, anche intense, e fino a quote collinari sui rilievi abruzzesi. Anche se a tratti la neve si spingerà anche sulle coste adriatiche. Sul resto delle regioni il cielo sarà pressoché sereno, salvo qualche annuvolamento esteso atteso al mattino sul settore centrorientale della Sardegna.

Al Sud neve su Calabria e Sicilia

Al Sud invece è prevista neve oltre 1100-1200 metri sulle montagne calabresi e siciliane. Il cielo sarà prevalentemente molto nuvoloso con precipitazioni frequenti su Sicilia settentrionale. Più asciutto altrove invece salvo deboli fenomeni mattutini attesi sulle aree appenniniche sul basso Salento.