Continua la fase di maltempo per l'Italia secondo le previsioni meteo di mercoledì 10 marzo ma l'intensa perturbazione che da alcuni giorni sta attraversando l'Italia domani farà sentire i suoi effetti soprattutto al sud spostandosi rapidamente da ovest verso est per esaurirsi poi nel corso della notte. Il vortice ciclonico di bassa pressione che si è stabilizzato proprio sulla Penisola, che in queste ore sta scatenando temporali e piogge anche intensi sul centro, tenderà infatti a spostarsi sempre più verso sud est fino a trasferirsi in Grecia ma nel farlo coinvolgerà ancora di più le regioni meridionali portano a una deciso peggioramento del tempo.

Previsioni meteo di mercoledì 10 marzo

Le previsioni meteo di mercoledì 10 marzo indicano dunque maltempo fin dal mattino sulle regioni meridionali con piogge, nubifragi e temporali accompagnati da forti raffiche di vento. Nel corso del giorno il tempo andrà peggiorando soprattutto sull'estremo sud, in particolare su Calabria tirrenica e Puglia meridionale dove il rischio di rovesci e temporali è alto. Piogge intense sono attese anche sulla Sicilia . Al contrario il tempo andrà gradualmente migliorando al centro dove ci saranno ampie schierati fin dal mattino. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato anche al nord che è rimasto più in disparte dagli effetti di questa fase perturbata.

Previsioni meteo domani 10 marzo

Come conseguenze di questa situazione meteorologica avremo temperature in deciso calo al Sud dove saranno possibili anche nevicate in montagna, sull’Appennino meridionale fino a 1400 metri di quota. Soffieranno infatti venti a tratti intensi settentrionali sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole. Al contrario avremo un rialzo termico al Centro e sul Nordovest grazie alle ampie schiarite che fortunatamente da giovedì dovrebbero finalmente riguardare anche il sud