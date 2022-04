Previsioni Meteo 1 maggio, sole e caldo fino a venerdì ma nel weekend torna la pioggia Alla vigilia del weekend del primo maggio, l’Italia dovrà fare i conti con una doppia fase perturbata che porterà piogge in molte regioni del Paese.

A cura di Antonio Palma

Nemmeno il tempo di godere del ritorno del sole e del caldo, che erano mancati in gran parte dell’Italia negli ultimi giorni, che gli italiani dovranno di nuovo i conti con l’ennesimo brusco cambio di fronte meteorologico. Secondo le ultime previsioni meteo del 1 maggio, infatti, dopo una seconda metà di settimana all’insegna del bel tempo e con temperature via via più miti ovunque, nel prossimo weekeend potremmo assistere a un nuovo peggioramento delle condizioni climatiche proprio in concomitanza con la Festa dei Lavoratori del primo maggio. L’intensa fase di instabilità atmosferica che sta interessando il Nord e parte del Centro da alcuni giorni infatti terminerà oggi e da mercoledì l'anticiclone tornerà a proteggere tutto il Paese con schiarite e cielo sereno pressoché ovunque.

Meteo primo maggio, pioggia a nord e sud

Si tratterà di un miglioramento evidente con temperature massime via via sempre più estive con punte anche di 25-28 gradi centigradi al Sud. Un miglioramento delle condizioni climatiche, però, momentaneo visto che, secondo le ultime previsioni meteo, durerà fino a venerdì quando nel corso del giorno si noteranno i primi segnali di un nuovo cambio di circolazione. Alla vigilia del weekend del primo maggio, infatti, l’Italia dovrà fare i conti con una doppia fase perturbata che ribalterà la situazione in molte regioni del Paese. Sul nord infatti impatterà un corrente di aria più fresca e instabile proveniente dal nord Europa che porterà piogge diffuse sull’arco alpino in estensione alle pianure tra sabato 30 aprile e domenica 1 Maggio. Contemporaneamente da sud avanzerà un altro vortice di bassa pressione di origine atlantica che farà sentire i suoi effetti proprio nel giorno della Festa dei Lavoratori del primo maggio quando porterà piogge intense, in particolare sull’estremo sud. Ad essere interessate saranno soprattutto Sicilia e Calabria.

Previsioni Meteo 1 maggio, al Centro sole e tempo asciutto

Al nord avremo così tempo instabile con fenomeni convettivi sparsi e più frequenti sul Trentino-Alto Adige. Piogge invece su bassa Sardegna, Calabria meridionale, ma soprattutto sulla Sicilia. Ad essere escluse da questo nuovo peggioramento meteorologico saranno invece le regioni centrali dove invece tempo asciutto e sole continueranno a farla da padrone. Anche qui però potrebbe durare poco visto che i primi giorni del mese di maggio potrebbe ero essere fortemente influenzati da una nuova e più intensa perturbazione che potrebbe interessare gran parte dell'Italia