Pretende di non pagare il caffè e la barista si rifiuta, lui tenta la rapina con un accendino: arrestato Un uomo di 50 anni ha tentato una rapina in un bar di Campobasso minacciando la cassiera con un accendino. L’uomo, già noto alla giustizia, è stato arrestato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver tentato una rapina in un bar di Campobasso, minacciando la cassiera con un accendino. Stando a quanto reso noto, il 50enne già noto alla giustizia si è presentato in un bar di piazza D'Ovidio nel pomeriggio, pretendendo di non pagare il caffè appena bevuto. Al no netto ricevuto dalla barista, l'uomo si sarebbe allontanato per poi rientrare poco dopo con un accendino. L'uomo avrebbe intimato alla cassiera di consegnargli il denaro all'interno della cassa puntandole l'accendino all'altezza del viso.

La barista è riuscita a fuggire all'esterno dell'attività commerciale che si trova tra il Municipio e il Tribunale. Lì ha chiesto l'aiuto dei carabinieri di Campobasso che sono riusciti ad arrestare e ammanettare il 50enne di Isernia. La donna, visibilmente sconvolta da quanto accaduto, ha raccontato la sua versione dei fatti alle forze dell'ordine intervenute nel bar per effettuare l'arresto.

La sua deposizione è stata giudicata credibile e coerente con la dinamica dei fatti ripresa dalle telecamere di sorveglianza. L'uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di via Cavour, nell'attesa dell'udienza di convalida per la tentata rapina commessa. Il 50enne era già noto alle forze dell'ordine per reati commessi precedentemente.

La barista si è invece ripresa dallo spavento dopo essere stata assistita dalle forze dell'ordine, che hanno ammanettato il 50enne, e dagli avventori del locali di Campobasso, un bar storico del posto. I cittadini hanno fornito il loro appoggio e supporto alla barista, assicurandosi che la donna venisse aiutata dalle forze dell'ordine che fortunatamente, anche grazie alla vicinanza del Municipio e del Tribunale all'attività in questione, sono riuscite ad acciuffare il rapinatore mancato e a condurlo in carcere.