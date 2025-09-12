Prendeva a bastonate e pugni la nonna da anni: arrestato 22enne a Cesena

Secondo quanto emerso, il 22enne aveva aggredito la nonna dopo che questa aveva terminato le faccende domestiche e si era seduta a riposare. Senza alcuna provocazione, le aveva annunciato che l’avrebbe picchiata, per poi passare alle vie di fatto con pugni e bastonate.

immagine di repertorio

Un 22enne residente nel quartiere Ravennate di Cesena è recluso nel carcere di Forlì dopo aver aggredito la nonna ultra settantenne sotto gli occhi della Polizia. L'episodio ha portato alla luce una storia di violenze domestiche perpetrate per anni contro tutti i membri della famiglia.

L'arresto è scattato due giorni fa, quando al numero di emergenza 112 è giunta la segnalazione di un cittadino che aveva sentito grida di aiuto provenire dall'abitazione vicina. Gli agenti delle Volanti del commissariato di via Don Minzoni sono intervenuti immediatamente, trovandosi davanti a una scena agghiacciante: l'anziana donna fuggiva in cortile, visibilmente tumefatta e sanguinante, inseguita dal nipote armato di bastone.

Alla vista delle forze dell'ordine, il giovane si è barricato in casa, ma gli agenti sono riusciti rapidamente a entrare e bloccarlo. La vittima è stata immediatamente trasportata in ospedale dal personale del 118.

Le indagini coordinate dal pubblico ministero Emanuele Daddi hanno rivelato un inquietante scenario. Secondo quanto emerso, il 22enne aveva aggredito la nonna dopo che questa aveva terminato le faccende domestiche e si era seduta a riposare. Senza alcuna provocazione, le aveva annunciato che l'avrebbe picchiata, per poi passare alle vie di fatto con pugni e bastonate.

Ma l'episodio rappresentava solo la punta dell'iceberg. Dai colloqui con i familiari è emerso che il giovane aveva una lunga storia di violenze: aveva aggredito il nonno, ormai deceduto, e ripetutamente entrambi i genitori. Nonostante le cure mediche e i referti ospedalieri, nessuno aveva mai formalizzato una denuncia o rivelato la vera origine delle lesioni.

L'anziana vittima ha riportato fratture costali e traumi multipli con una prognosi di trenta giorni, che hanno richiesto il ricovero precauzionale all'ospedale Bufalini prima delle dimissioni. A differenza delle vittime precedenti, la donna non ha esitato a denunciare quanto subito.

Dopo una notte nelle celle di sicurezza del commissariato, il 22enne è stato trasferito nel carcere forlivese. L'udienza di convalida dell'arresto si terrà entro domani, mentre proseguono le indagini per ricostruire completamente il quadro delle violenze familiari.