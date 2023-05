Prende il reddito di cittadinanza ma ha 25 mila euro sul conto per le scommesse online Denunciata una 49enne che ora dovrà restituire circa 6 mila euro incassati negli ultimi mesi: : è quanto hanno accertato i carabinieri di Cannara (Perugia) che hanno denunciato a piede libero la donna, residente in provincia di Napoli.

A cura di Biagio Chiariello

Sulla carta figurava come nullatenente, con una disponibilità finanziaria pari quasi a zero, e per questo era riuscita ad ottenere il reddito di cittadinanza. Ma nella documentazione ISEE aveva omesso di indicare il conto di un sito di scommesse online su cui aveva caricato oltre 25 mila euro.

Protagonista della truffa ai danni dello Stato è una donna di 49 anni, residente nel Napoletano, che è stata denunciata alla Procura di Napoli dalle forze dell’ordine di Cannara, in provincia di Perugia.

In particolare, le autorità si sono imbattute nella signora nell’ambito di un’indagine per truffa subita da un’altra donna residente sempre nel Perugino. La quarantanovenne campana, per quel caso, è stata denunciata per frode informatica e riciclaggio, ma poi gli accertamenti a suo carico sono andati avanti.

Gli investigatori, infatti, hanno scoperto che la donna aveva certificato all’Inps una disponibilità finanziaria quasi pari a zero, quindi uno stato praticamente di indigenza, per questo era riuscita a ottenere il RDC.

Tuttavia, nella documentazione necessaria a calcolare l’Isee (l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente), la signora aveva omesso di indicare il conto di un sito di scommesse online su cui aveva depositato oltre 25 mila euro.

Gli inquirenti hanno chiarito che il conto online non è solo uno strumento attraverso cui si movimenta denaro sulla piattaforma di gioco, ma anche una sorta di portafoglio elettronico, dove è possibile accreditare e prelevare bonus, somme vinte e depositi.

A carico della 49enne è quindi scattata la denuncia e la segnalazione all’Inps, che ha sospeso l’erogazione del reddito di cittadinanza e avviato l’iter per recuperare i circa 6 mila euro erogati.