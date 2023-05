Premiata come chef la 14enne salvata dal cuoco della Costa Concordia: “Dedico il premio anche a lui” Valentina è stata premiata come “Miglior che d’Italia junior” e ha dedicato il premio ai genitori, che gestiscono un ristorante a Ferentillo, e allo chef Paolo Maspero che salvò lei e la sua famiglia sulla Costa Concordia durante il naufragio che ha causato la morte di 32 persone.

A cura di Gabriella Mazzeo

Valentina e la sindaca di Ferentillo Elisabetta Cascelli

Suo padre è uno chef, così come i suoi nonni paterni e come la sua mamma, che lavorava in una pasticceria. Valentina, 14 anni, ha vinto la medaglia d'argento come Miglior chef d'Italia junior. Un premio che la ragazzina ha voluto dedicare anche a Paolo Maspero, executive chef della Costa Concordia che dodici anni e mezzo fa la salvò mentre la nave andava a picco davanti all'isola del Giglio. Nella tragedia morirono 32 persone, ma Valentina è fortunatamente stata portata in salvo con il fratellino e con i genitori.

"Questo premio lo dedico alla mia famiglia – ha affermato la ragazzina durante la premiazione – e al cuoco che ci ha salvati sulla Costa Concordia. Dal naufragio le nostre strade non si sono mai separate e lui è diventato un grande amico di papà".

La famiglia di Valentina gestisce un locale a Ferentillo, in provincia di Terni. Il ristorante è stato avviato dai nonni della 14enne e poi preso in eredità dai suoi genitori che l'hanno cresciuta tra i tavoli della sala da pranzo e la cucina. "Giocavo nella cucina di casa e in quella del ristorante. Ho rubato con gli occhi e imparato tanto guardando quello che faceva la mia famiglia. Ora a questo patrimonio aggiungo la mia fantasia e le ricette mi ricordano i miei nonni. Quando sarà il momento di iscrivermi alla scuola superiore, sceglierò l'alberghiero anche io".

L'incontro sulla Costa Concordia

Valentina aveva circa un anno quando è stata salvata da Maspero, chef a bordo della nave naufragata il 13 gennaio 2012 davanti all'isola del Giglio. L'uomo, che qualche anno prima era stato ospite nel ristorante di Ferentillo, ha trovato la famiglia nascosta in cucina e, davanti all'acqua che cominciava a salire in quel settore della nave, li ha presi per mano e condotto in salvo. Da allora, Maspero e i genitori di Valentina non si sono più lasciati.