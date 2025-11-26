Precipita dalle scogliere ad Alghero nella notte e pesta la testa: lo trovano e lo salvano la mattina dopo

Un uomo, 59enne, è stato soccorso dopo essere precipitato nella notte dalla scogliera di Alghero. Sarebbe stato ritrovato la mattina: era ferito ma vivo.

È caduto dalla scogliera ad Alghero, in Sardegna, e ha battuto la testa. L'uomo, un 59enne, è stato soccorso dalla polizia locale, dai vigili del fuoco e dal 118. Ora si trova in ospedale.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, l'uomo si trovava nella notte sulla scogliera di Balaguer e sarebbe precipitato per diversi metri prima di sbattere la testa. Fortunatamente sarebbe stato trovato la mattina dopo cosciente ma completamente disorientato: aveva ferite alla testa ed era infreddolito ma vivo. Le operazioni di recupero sono state particolarmente difficili a causa della zona impervia, ma hanno avuto esito positivo.

È stato portato in salvo con l'elicottero e accompagnato all'ospedale civile di Alghero per tutti gli accertamenti medici. Resta ora da capire se l'uomo si trovava da solo sulle scogliere o se c'erano altre persone con lui.