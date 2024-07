video suggerito

Precipita col parapendio a Malcesine, 29enne muore davanti all'amico che stava filmando l'atterraggio Un ragazzo svedese di 29 anni è morto dopo essere precipitato in fase di atterraggio col parapendio nella zona di Malcesine, sul Lago di Garda. A riprendere la scena un amico: il video al vaglio della polizia locale.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia oggi a Malcesine, dove un ragazzo di origine svedese di 29 anni è morto dopo essere precipitato in fase di atterraggio col parapendio. L'incidente si è verificato intorno alle 15:30. A dare l'allarme è stato un amico della vittima, suo connazionale, che stava riprendendo il tutto con una Go-Pro.

Il pilota è stato raggiunto da un elicottero del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza e da un ambulanza che a loro volta hanno fatto intervenire sul luogo dello schianto un'equipe medica e un tecnico di elisoccorso. Ma tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati vani.

Il video dello schianto è ora al vaglio della polizia locale di Malcesine, intervenuta per i rilievi e per cercare di capire le cause dell'incidente. Stando ad una prima ricostruzione, il 29enne, definito pilota esperto di parapendio, dopo essersi lanciato dal Monte Baldo, sul lago di Garda, ha improvvisamente perso quota in fase di atterraggio, schiantandosi al suolo sotto gli occhi esterrefatti dell'amico, che aveva volato in parapendio prima di lui. Il corpo della vittima, che sarebbe deceduta subito dopo l'impatto, è stato rinvenuto sulla pista ciclabile a circa 50 metri a Nord dell'area di atterraggio stabilita.

Non è la prima volta che, in quella zona, si verifica un incidente simile, anche se l'esito non era stato fatale. Solo lo scorso 15 giugno, un quarantenne della provincia di Udine è precipitato mentre sorvolava il Garda, procurandosi gravi fratture ad entrambe le gambe.