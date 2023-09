Prato, muore dopo lite con la moglie, investito da un’auto: alla guida c’era la donna, ora sotto choc Il tragico episodio è accaduto nella zona del Macrolotto dove la coppia lavora in un negozio: al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un uomo di 40 anni di origini cinesi è morto ieri sera a Prato, dopo essere stato probabilmente investito da un'auto, alla guida della quale c'era la moglie. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, in via dei Fossi, nella zona del Macrolotto: poco dopo le 22 polizia municipale, 118 e vigili del fuoco sono intervenuti per quello che sembrava un “semplice” investimento. In realtà le cose stavano ben diversamente.

A travolgere il 40enne sarebbe stata infatti la moglie, 34enne sua connazionale. La prima ricostruzione dei fatti riporta a una lite all’interno del negozio dove entrambi lavorano da anni (titolari risultano essere i genitori della donna) con lei che esce, sale sull’auto e ingrana la marcia per andare via.

A quel punto il marito si sarebbe aggrappato alla vettura, tentato di trattenerla, forse agganciandosi allo sportello, perdendo l’equilibrio e sbattendo probabilmente la testa sull’asfalto. Ma non è da escludere che ci sia stato un vero e proprio schiacciamento, così come non è chiaro se sia stato effettivamente investito. Vicino alle gambe della vittima è stato trovato un sacchetto di nylon e non è escluso che l’uomo ci sia inciampato.

Leggi anche Viene punto da un calabrone e chiama il figlio per tranquillizzarlo: muore poco dopo per choc anafilattico

Fatto sta che il 40enne è morto. Anche la donna è poi stata soccorsa in codice giallo dopo aver accusato un malore e ricoverata all’ospedale Santo Stefano di Prato in stato di shock.

In queste ore la polizia municipale sta esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico episodio. La coppia si era stabilita a Prato da diversi anni e ha avuto due bambini piccoli.