Potenza, grave incidente sulla statale Bradanica: scontro tra auto, 3 morti Il grave incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada statale 655 Bradanica, nel tratto che collega Lavello a San Nicola di Melfi. Le vittime sono due uomini di 37 e 27 anni e una donna 34enne.

A cura di Susanna Picone

Grave incidente con tre vittime nella serata di ieri nella provincia di Potenza. Hanno perso la vita due uomini e una donna: l’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 31 luglio sulla statale Bradanica, in un tratto compreso tra Lavello e San Nicola di Melfi, nel Potentino.

Stando a una prima ricostruzione, si sono violentemente scontrate due auto, una Peugeot 307 e una Toyota Yaris: a bordo di una delle due vetture vi erano un uomo e una donna di 37 e 34 anni, entrambi di nazionalità georgiana. Sull’altra auto invece c’era un uomo di 27 anni, originario di Matera. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per nessuno dei tre.

Una delle due auto dopo il violento scontro è finita in una scarpata. Sul posto si sono precipitati tre mezzi di soccorso del 118 e l'eliambulanza, ma appunto per le persone coinvolte non c'è stato nulla da fare. Due di loro sono morti all'istante nello scontro, il terzo è morto dopo l'arrivo sul posto dei soccorritori a causa di un politrauma.

Per estrarre i corpi dalle lamiere necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Melfi e Palazzo San Gervasio. Anche i Carabinieri sono intervenuti sul posto per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sino al termine delle operazioni la strada è rimasta chiusa.