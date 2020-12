in foto: Immagine di repertorio

Una serie di prodotti sono stati ritirati dal ministero della Salute per rischio chimico. Sul sito del ministero, nell’apposita sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, sono apparsi diversi comunicati che riguardano dei prodotti a base di pane. Motivo del richiamo è, in gran parte dei casi, la presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge. Il ministero della Salute chiede, come sempre in questi casi, di non consumare il prodotto e di riconsegnare eventuali confezioni al punto vendita dove sono state acquistate. Di seguito l’elenco dei prodotti alimentari ritirati dal ministero della Salute in data 23-12-2020.

Gran Rustico de “Il Panificio”, prodotto da Panificio Marinetto Daniele in confezioni da 200 grammi, sede dello stabilimento è “Via Porto Menai 7/9 Mira (VE), con data di scadenza 20 maggio 2021;

Confezione assortita di mini rosette 4 varietà (808-809-822) di “Edna International Gmbh”, sede dello stabilimento “Gllenhoferstrasse 3, 86441, Zusmarshausen, Germania. Data di scadenza 18/12/2020, 15/06/2021, venduti in confezioni da 30 pezzi per 4 varietà;

Filoncino ai cereali extra-large di “Edna International Gmbh” con sede dello stabilimento “Gollenhoferstrasse 3, 86441 Zusmarshausen, Germania”, data di scadenza 16/12/2020 – 24/03/2021, venduto in confezioni 30 pezzo per 120 grammi;

Panino Kutscher di “Edna International Gmbh” con sede dello stabilimento “Gollenhoferstrasse 3, 86441 Zusmarshausen, Germania”, data di scadenza 25/02/2021 – 24/03/2021, venduto in confezioni di 40 pezzi per 80 grammi;

Sandwich ai cereali di Edna International Gmbh”, sede dello stabilimento “Gollenhoferstrasse 3, 86441 Zusmarshausen, Germania”, data di scadenza 18/12/2020 – 26/02/2021, venduto in confezioni da 30 pezzi per 90 grammi;

Mix panini per prima colazione 4 varietà di “Edna International Gmbh” sede dello stabilimento “Gollenhoferstrasse 3, 86441 Zusmarshausen, Germania”, data di scadenza 26/12/2020, venduto in confezioni da 25 pezzi per 4 varietà;

Party mix 5 varietà di “Edna International Gmbh”, sede dello stabilimento “Gollenhoferstrasse 3, 86441 Zusmarshausen, Germania”, data di scadenza 23/12/2020, venduto in confezioni da 30 pezzi per 5 varietà;

Assortimento di panini speciali 4 varietà di “Edna International Gmbh”, sede dello stabilimento “Gollenhoferstrasse 3, 86441 Zusmarshausen, Germania”, data di scadenza 22/04/2021, venduto in confezioni da 100 pezzi;

Confezione assortita di panini 5 varietà di i “Edna International Gmbh”, sede dello stabilimento “Gollenhoferstrasse 3, 86441 Zusmarshausen, Germania”, data di scadenza 13/12/2020-16/12/2020-01/01/2021, venduto in confezioni da 35 pezzi per 5 varietà.

Una parte di semi di sesamo che sono stati utilizzati come ingrediente o decorazione di molti di questi prodotti superano un valore limite imposto dall’Ue in riferimento a un prodotto fitosanitario. Questo valore limite è stato parzialmente superato nel caso delle sementi. Per motivi di protezione preventiva dei consumatori e per il fatto che gli standard europei non sono stati rispettati, questi prodotti sono stati richiamati.