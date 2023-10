Porta via i risparmi di una vita al nonno: 14mila euro. Poi picchia lui e la nipote: truffatore arrestato I fatti a Lucca, dove la procura ha emesso un ordine d’arresto a carico di un 22enne, domiciliato a Napoli, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata e rapina compiuti in danno di un cittadino lucchese di 84 anni.

A cura di Biagio Chiariello

L’immagine che ha incastrato il truffatore

Ha truffato il nonno, ma la nipote lo ha incastrato e fatto arrestare. I fatti risalgono alla fine dell'estate, quando un uomo, spacciandosi per un avvocato, ha chiamato un pensionato di 84 anni di Lucca allarmandolo sul fatto che la figlia aveva avuto "un incidente in auto", nel quale era rimasta coinvolta e gravemente ferita una terza persona.

Secondo quanto prospettato dal finto avvocato, l’anziano avrebbe potuto evitare gravi conseguenze giudiziarie solo pagando una cauzione. E così il poveretto aveva consegnato ai malfattori 14mila euro, i risparmi di tutta una vita.

L’autore della truffa, però, era stato intercettato dalla nipote dell’anziana, che vive nell’appartamento al piano di sopra rispetto a quello del nonno: insospettita dagli strani movimenti e dal fatto che il parente stesse interagendo con uno sconosciuto, ha provato a bloccato "l'avvocato", che a quel punto ha alzato le mani sia nei confronti della ragazza che del nonno, strattonato e colpito più volte.

Le informazioni della giovani, le indagini anche con strumenti tecnologici hanno portato all'identificazione del truffatore: un 22enne arrestato a Napoli su delega della Procura della Repubblica di Lucca ed in esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lucca. Deve rispondere di truffa aggravata e rapina.

Le truffe agli anziani purtroppo sono sempre più frequenti per diversi motivi si tratta di persone più in là negli anni, spesso da sole in casa e che spesso conservano all’interno dell’abitazione somme di denaro in contanti o oggetti preziosi. Proprio a Napoli qualche giorno è stata sgominata una banda di balordi da parte dei carabinieri della Compagnia Centro: misura cautelare per 5 persone, che si aggiungono alle altre 5 arrestate durante le indagini.