Pordenone, ex militare ancora barricato nella sua casa a Cordovado Ancora barricato in casa Luca O., l’ex militare di 55 anni che da ieri minaccia di uccidersi dopo aver saputo di essere oggetto di un provvedimento che gli nega la detenzione di armi. L’ultimo video pubblicato su YouTube risale a oggi: “Voglio che tutti sappiano quello che succederà”. Con sé ha molti fucili per uso sportivo.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

È ancora barricato nel suo appartamento di Cordovado, in provincia di Pordenone, l'ex ufficiale di complemento di 55 anni, Luca O., che mercoledì 30 agosto ha dato in escandescenze dopo essersi visto negare l'autorizzazione alla detenzione di armi. L'uomo sta minacciando di uccidersi con una pistola.

Le trattative dei negoziatori e il nuovo video

Da molte ore proseguono ormai le estenuanti trattative dei negoziatori dei Carabinieri, impegnati nel tentativo di far ragionare il 55enne. L'ex militare è un ingegnere di San Donà di Piave, comune della città metropolitana di Venezia. La zona intorno alla casa e circondata dai Carabinieri e da reparti speciali dell'Arma pronti a intervenire, mentre per motivi di sicurezza sono state interrotte le forniture di luce, gas ed acqua per costringere l'uomo a consegnarsi alle forze dell'ordine.

Nella mattinata di oggi, giovedì 31 agosto, l'ex militare ha postato un nuovo video su Youtube, il terzo da quando si è chiuso in casa, dove con voce delirante dice: "Voglio che tutti abbiano a disposizione quello che succederà". "L'uomo ha nella propria disponibilità molti fucili per uso sportivo", ha reso noto il questore di Pordenone, Luca Carocci, che sta seguendo in prima persona la vicenda in sinergia con i carabinieri.

I comportamenti violenti e il divieto di detenzione armi

Tutto sarebbe iniziato ieri mattina presto, quando l'ex ufficiale ha saputo di essere destinatario di un provvedimento della Prefettura, che gli sarebbe stato notificato da lì a poco, di divieto di detenzione armi. La misura è stata emessa dopo alcuni esposti dei vicini di casa contro l'uomo che avrebbe manifestato, in diverse occasioni, comportamenti violenti legati al possesso di fucili e pistole.

"Quell'uomo girava per Cordovado già alle 6,30 di questa mattina. A petto nudo, con una pistola in pugno e un'altra dietro alla schiena, spingeva chi trovava a tiro e urlava in mezzo alla strada. Quasi ha bloccato il camion di mio fratello. Di lì a un'ora la Protezione Civile aveva già chiuso le strade", ha raccontato un residente, testimone di quanto accaduto mercoledì mattina nel piccolo paese. "In pochi minuti nel paese si è creato il panico", ha aggiunto. "C'è chi urlava di stare attenti a quel pazzo armato fino ai denti, la ragazza del bar diceva che spingeva e sputava, mentre il panettiere lo ha visto rientrare in casa apparentemente più calmo e, solo a quel punto, infilarsi la maglietta".