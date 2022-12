Polpette ritirate dal Ministero della Salute, i motivi dell’allerta alimentare È stato ritirato dal commercio un singolo lotto delle Polpette di curcuma e semi di girasole di Almaverde a causa di un errore nell’etichettatura.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di polpette vegetali biologiche curcuma e semi di girasole a marchio Almaverde Bio perché la data di scadenza riportata sull’astuccio di cartone e quella sul film della vaschetta non coincidono.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Polpette curcuma e semi di girasole 160 gra, mentre il marchio del prodotto è Almaverde Bio. Nell’avviso di richiamo viene specificato che il ritiro dagli scaffali coinvolte solo alcuni punti vendita Coop.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 160 grammi con il numero di lotto L. CC48 e riporta sull’astuccio la data di scadenza 29/12/2023 (sbagliata) mentre sulla vaschetta è presente la scadenza 29/01/2023 (corretta).

Il motivo del richiamo è un errore di etichettatura. In pratica, a causa di un problema di etichettatura, l’astuccio in cartoncino dell’unità di vendita presenta un errore di stampa dei dati variabili. A causa di questo errore, la data di scadenza riportata sull’astuccio (che è quella del 29 dicembre 2023) e quella indicata sul film della vaschetta non coincidono (la data di scadenza vera è quella del 29 gennaio 2023, quella indicata all’interno sul film plastico e non quella riportata sull’astuccio).

Per ulteriori info e chiarimenti, è possibile contattare l’azienda (ricordiamo che è stata Almaverde Bio a richiamare il lotto del prodotto) telefonando allo 0545 63966 oppure inviando un’email all’indirizzo qualita@natura-nuova.com.