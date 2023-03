Poliziotto morto per salvare automobilista caduto nel fiume, il papà di Domenico: “Troppo eroe” Il ricordo di Giovanni Zorzino, papà di Domenico, il poliziotto morto nei giorni scorsi dopo aver provato a salvare dalle acque del fiume Adige, ad Anguillara Veneta, un pensionato di 75 anni, Valerio Buoso, che si era inabissato con la sua auto nel canale Gorzone: “Forse è stato troppo eroe, ma era fatto così”.

A cura di Ida Artiaco

"Venerdì mio nipote mi ha detto che era preoccupato perché il papà non tornava. Lo abbiamo localizzato con il gps, e quando siamo arrivati abbiamo trovato le sue cose a terra, i cani e i pompieri, ci è crollato il mondo addosso".

A parlare è Giovanni Zorzino, il papà di Domenico Zorzino, poliziotto 48enne morto nei giorni scorsi dopo aver provato a salvare dalle acque del fiume Adige, ad Anguillara Veneta, un pensionato di 75 anni, Valerio Buoso, che si era inabissato con la sua auto nel canale Gorzone.

L'incidente si è verificato venerdì: l'agente, che era fuori servizio e stava facendo jogging, dopo aver visto cosa stava succedendo, ha allertato i soccorsi e poi si è tuffato in acqua. Così quando vigili del fuoco e forze dell'ordine sono arrivati sul posto, hanno trovato solo il suo cellulare e altri oggetti personali. Sono così cominciate le ricerche, che sono terminate sabato mattina, quando sono stati rinvenuti i due corpi senza vita.

"Mio figlio era un eroe, forse è stato troppo eroe, ma era fatto così, i poliziotti sono in servizio sempre", ha detto il papà di Domenico al Corriere della Sera. Un dolore immenso, a cui ha partecipato anche la polizia di Stato.

"Oggi piangiamo la scomparsa di Domenico Zorzino, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato del Reparto prevenzione crimine Veneto, deceduto insieme a Valerio Buoso, 75enne di Anguillara Veneta (Padova) – si legge in un post condiviso sui social -. È riuscito ad estrarlo dal mezzo ma entrambi non ce l'hanno fatta. Domenico stringeva ancora a sè Valerio quando, poche ore fa, i loro corpi sono stati ritrovati. Lascia la moglie Sabina e il figlio 17enne Tommaso. A loro è giunto il cordoglio del capo della Polizia Giannini e di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, che quotidianamente operano per garantire la sicurezza dei cittadini".

Funerali di Stato e lutto cittadino ad Anguilla Veneta, in provincia di Padova, sono stati intanto proclamati per mercoledì 8 marzo, alle 15.30, per Domenico Zorzino. Mercoledì mattina invece ci sarà il funerale di Valerio Buoso, nella stessa chiesa. Martedì sera alle 20.45 sempre nella stessa chiesa sarà celebrato un rosario per entrambi.