Pistoia, si schianta contro il guardrail: morto Oss e attore di teatro di 56 anni Nicola Buti, operatore socio sanitario di 56 anni, è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto all’altezza dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove lavorava.

A cura di Davide Falcioni

Nicola Buti, operatore socio sanitario di 56 anni, è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto all'altezza dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, dove lavorava. L'uomo, che per hobby aveva quello del teatro ed era anche attore nella compagnia Gad (Gruppo d'Arte Drammatica) Città di Pistoia, si è schiantato ieri pomeriggio intorno alle 18: l'auto che guidava, una Fiat Punto, si è scontrata contro il guardrail non lasciandogli alcuno scampo. La sua è stata la sola vettura rimasta coinvolta nel sinistro, sulle cui cause indagano i carabinieri. Non è infatti noto quali siano state le motivazioni dell'incidente. A 24 ore dalla morte di Buti oggi si moltiplicano le manifestazioni di cordoglio: "Improvvisamente è venuto a mancare il nostro collega del Laboratorio Analisi, che era un grande lavoratore. Unendoci al profondo dolore della famiglia, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio", affermano in una nota i suoi colleghi del Laboratorio Analisi di Pistoia.

Al messaggio espresso dallo staff del Laboratorio si unisce anche quello della direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Pistoia e della direzione generale dell'Azienda Sanitaria, che a loro volta esprimono vicinanza alla famiglia per il grave lutto. "Questo post non avremmo mai voluto scriverlo", è invece l'esordio di quanto scritto su Facebook dalla compagnia teatrale Gad Città di Pistoia che prosegue: "Il nostro adorato Nicola, eterno attor giovane, amico sincero, artista talentuoso ci lascia così… immersi in un dolore dilaniante. Il tuo sorriso sincero resterà per sempre nei nostri cuori. Ciao dolce Nic".