Pistoia, giallo sulla morte di una donna: cadavere trovato in casa, aperta un’inchiesta Le circostanze del rinvenimento e le condizioni del corpo della donna hanno impedito che la vicenda si chiudesse come un comune caso di morte naturale di un’anziana.

A cura di Davide Falcioni

Giallo a Pistoia dove ieri mattina poco prima delle otto è stato trovato in un'abitazione di via Monteverdi il corpo senza vita di una donna di 90 anni. Sono stati i sanitari del 118, dopo essere entrati nell'appartamento, allertati dal figlio dell'anziana, che era andato a trovarla, a chiedere subito l'intervento dei carabinieri, che sono giunti con una pattuglia del nucleo radiomobile.

Le circostanze del rinvenimento e le condizioni del corpo della donna hanno impedito che la vicenda si chiudesse come un comune caso di morte naturale di un'anziana e reso necessari alcuni approfondimenti per chiarire la causa del decesso, ragione per cui, in seguito, è stata chiesta la presenza del personale del reparto operativo del comando provinciale dell'Arma.

I militari hanno effettuato una prima perizia sul corpo dell'anziana e condotto un sopralluogo nell'appartamento. La procura di Pistoia, fanno sapere i carabinieri, ha disposto il sequestro dell'abitazione “al fine di preservarne lo stato”. Sono ancora ignote, come detto, le cause del decesso, che verranno accertate in seguito all'autopsia disposta dalla pubblico ministero di turno. Non è esclusa alcuna ipotesi. Le indagini sono condotte congiuntamente dai carabinieri del reparto operativo e della stazione di Pistoia.