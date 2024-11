Pisa, morto l’uomo aggredito senza ragione da un ubriaco in ospedale

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

È morto questa mattina all’ospedale Cisanello di Pisa – dove era ricoverato da giorni – l'uomo di 79 anni di San Giuliano Terme aggredito il 5 novembre nella sala d’aspetto del pronto soccorso.

Quella sera l'anziano era stato spinto e fatto cadere a terra da un uomo che era arrivato con l’ambulanza al pronto soccorso dopo un malore conseguente al suo stato di ubriachezza. Le conseguenze dell'aggressione, del tutto immotivata, si sono rivelate da subito molto gravi. Il pensionato, che era rimasto nella sala d’attesa per attendere il figlio andato a parcheggiare l’auto, aveva urtato violentemente la testa procurandosi un grave trauma cranico. L’aggressore, un 49enne, venne rintracciato da una volante della questura e sottoposto a fermo.

Dopo la convalida del fermo è stata emessa nei suoi confronti una misura di custodia cautelare in carcere e per questo si trova al Don Bosco a Pisa, anche se ora le accuse nei suoi confronti saranno rivalutate alla luce delle drammatiche conseguenze della sua aggressione. Impossibile per la famiglia del pensionato accettare quanto accaduto. L’anziano stava andando a trovare la moglie, che era ricoverata al Cisanello, insieme al figlio.