in foto: I soccorsi a Marina di Vecchiano (Facebook).

Ennesima tragedia sulle spiagge italiane. Un uomo di 37 anni che si trovava in spiaggia insieme alla famiglia è morto dopo aver accusato un malore mentre faceva un bagno davanti agli occhi increduli del figlio piccolo e della moglie. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 luglio, a Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa. A dare l’allarme è stata la donna che ha cominciato a chiedere aiuto quando si è resa conto che il marito stava male e aveva smesso di risponderle. Due bagnini del bagno Oasi si sono accorti di quella che stava succedendo e si sono tuffati immediatamente per salvarlo. Trasportato a riva, l'uomo è stato soccorso anche se la situazione appariva ormai critica. Un bagnino ha cercato di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco, aiutato anche da alcuni volontari e da una studentessa di medicina che si è trovata ad assistere alla scena. Ma il 37enne non ha mai ripreso conoscenza. Così i sanitari del 118, arrivati sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

A raccontare l'accaduto, sulla sua pagina Facebook, è il primo cittadino di Vecchiano, Massimiliano Angori. "L'uomo – si legge – è stato immediatamente soccorso dai bagnini dell'Oasi Zero e da una studentessa di medicina che si trovava sulla spiaggia. Poi sono intervenuti prontamente i volontari della Pubblica Assistenza su chiamata al 118. Atterrato nel giro di pochi minuti sul nostro litorale anche il Pegaso arrivato da Massa, con medico a bordo. Il giovane è stato sottoposto a massaggio cardiaco per 45 minuti, e trattato con defibrillatore e altri dispositivi e farmaci. Sul posto, nella fase drammatica dei soccorsi, anche la Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale di Vecchiano, i Vigili del Fuoco in servizio a Marina di Vecchiano, e i Carabinieri di Migliarino con il comandante Alessandro Bernardini. Un grazie anche a tutte le forze dell'ordine sopramenzionate e intervenute in questo triste giorno per il nostro litorale e per la nostra collettività". La salma è stata portata a medicina legale. La vittima abitava a Vaiano in provincia di Prato e stava trascorrendo una giornata di relax e divertimento insieme alla famiglia. La notizia arriva a pochi minuti di distanza da quella della morte di una pensionata di 69 anni, stroncata forse da un malore mentre passeggiava sulla spiaggia della Capannina ad Arbatax, in provincia di Nuoro.