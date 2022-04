Pisa, 17enne si arrampica sul tetto del treno e rimane folgorato: “Volevo guardare il tramonto” Il 17enne è ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia a Cisanello con le lesioni alla schiena. Dopo essere rimasto folgorato è precipitato da un’altezza di almeno tre metri.

A cura di Biagio Chiariello

"Volevo fumarmi una sigaretta e guardare il tramonto". Così il 17enne pisano ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pisa dopo essere rimasto folgorato per avere urtato i cavi dell'alta tensione della linea ferroviaria dopo essersi arrampicato sul tetto di un vagone nel deposito ferroviario Campaldo. Nessuna sfida da filmare e far girare sui social all'origine dell'incidente avvenuto la sera di Pasqua mentre era con un gruppetto di amici. Il sospetto era che infatti il giovane stesse provando a fare “train surfing” (saltare da un convoglio all’altro di un treno in corsa).

Si arrampica sul vagone di un treno e urta i cavi elettrici

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe arrampicato sulla sommità di un vagone merci fermo sul binario e una volta sul tetto avrebbe urtato i cavi elettrici finendo per restare folgorato e perdere i sensi. Sarebbe poi precipitato da un'altezza di almeno 3 metri, sbattendo violentemente a terra. Nella caduta ha riportato diverse mini lesioni alla colonna vertebrale, ma non sarà necessario alcun intervento per sistemarle. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia a Cisanello, poi passerà al centro grandi ustionati, sempre a Pisa.

"Volevo solo vedere il tramonto"

La Polfer mantiene il massimo riserbo sulle indagini anche in attesa di acquisire tutte le testimonianze degli amici coetanei del ferito. Quando si riprendere, gli investigatori della polizia ferroviaria sentiranno anche il 17enne per ricostruire origine e contesto dell’incidente. Al momento si sarebbe limitato a riferire che quella bravata è stata dettata dall'intenzione di fumarsi una sigaretta guardando il tramonto.