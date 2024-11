video suggerito

Pirateria online, smantellata la più vasta rete di streaming illegale in Europa: 11 arresti La Polizia di Stato ha realizzato "la più grande operazione" mai condotta in Italia e in Europa contro la pirateria audiovisiva. Più di 270 agenti hanno eseguito 89 perquisizioni in quindici regioni italiane e, con il supporto delle forze di polizia internazionali, 14 perquisizioni nel Regno Unito, in Olanda, Svezia, Svizzera e Romania.

A cura di Biagio Chiariello

immagine d'archivio

La polizia di Stato ha eseguito una nuova importante operazione contro la pirateria audiovisiva, "la più vasta finora condotta in Italia ed in Europa", come si legge nella nota della questura di Catania. Secondo le forze dell'ordine, l'organizzazione si sarebbe avvalsa di una complessa infrastruttura informatica con oltre 22 milioni di utenti finali.

Più di 270 agenti della polizia postale hanno condotto 89 perquisizioni in quindici regioni italiane e, con il supporto delle forze di polizia internazionali, 14 perquisizioni nel Regno Unito, in Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, nei confronti di 102 soggetti. In questo ambito, la polizia croata ha eseguito 11 provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di altrettanti sospettati.

I particolari dell’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 odierne presso la sala della Procura della Repubblica di Catania in viale XX Settembre n. 51.

La pirateria audiovisiva costituisce una seria minaccia non solo per i diritti d'autore, ma anche per l'economia connessa all'industria dei contenuti. Si stima che il fenomeno dello streaming illegale (specialmente quello legato a film e serie tv) generi perdite miliardarie ogni anno all'industria dell'intrattenimento, riducendo i ricavi legittimi e minando le opportunità di crescita e investimento per i produttori e i creatori di contenuti.

IN AGGIORNAMENTO