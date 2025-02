Piper decolla da Bolzano e scompare, i resti trovati in Germania: velivolo caduto per nebbia, morto il pilota

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

aereo Piper, foto di archivio

Si è alzato in volo da Bolzano e i suoi resti sono stati ritrovati in Germania, nei pressi di Geisingen. A bordo del velivolo Piper vi era un'unica persona, il pilota. L'uomo è stato trovato morto, probabilmente deceduto sul colpo dopo l'impatto del piccolo aereo bimotore.

La vittima è Roland Mayr, classe 1947, un cittadino tedesco con la passione per il volo. L'incidente si è verificato poco prima dell'atterraggio previsto a Donaueschingen, in Germania, forse a causa della forte nebbia.

Il decollo era avvenuto da Bolzano come da programma, ma nel pomeriggio di ieri, 3 febbraio, il piccolo aereo è stato dato per disperso. Solo dopo intense ricerche partite con il lancio dell'allarme, sono stati trovati i resti del velivolo nei pressi della cittadina del Baden-Wuttemberg, non molto lontano dal lago di Costanza. A dare notizia del ritrovamento del piccolo aereo distrutto e del corpo del suo pilota è il portale della tv tedesca Ard, Tagesschau.

Secondo quanto reso noto, al momento del decollo il meteo non sembrava essere avverso e il piccolo aereo aveva potuto partire da Bolzano senza troppi problemi. A metà del suo viaggio si sarebbe però imbattuto in banchine di nebbia fittissime che hanno forse fatto perdere il controllo al pilota.

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, quello che è certo però è che il velivolo è caduto nel nulla, frantumandosi in seguito all'impatto e non lasciando alcuno scampo all'uomo che lo pilotava.

Anche le ricerche sono state complicate dalla nebbia che per ore non ha permesso di individuare il Piper e l'uomo che viaggiava a bordo. Le operazioni di recupero si sono dimostrate più che mai complicate ma alla fine la salma del pilota è stata portata in obitorio per l'identificazione mentre sui resti dell'aereo verranno effettuati tutti i rilievi del caso.